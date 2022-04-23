Çankaya Belediyesi 23 Nisan Çocuk Evi'nde "23 Nisan Şenliği" - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi 23 Nisan Çocuk Evi'nde "23 Nisan Şenliği"

23.04.2022 09:56

Çankaya Belediyesi tarafından 2021 yılında hizmete açılan 23 Nisan Çocuk Evi, hem ilk yılını hem de Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Çankaya Belediyesi tarafından 2021 yılında hizmete açılan 23 Nisan Çocuk Evi, hem ilk yılını hem de Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Yaşamkent'te 3-12 yaş arası Çankayalı çocuklara hizmet veren 23 Nisan Çocuk Evi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birbirinden renkli etkinlerin yer aldığı Çocuk Şenliği'yle kutladı. Tebeşir, parmak ve yüz boyama, satranç atölyesi, halat çekme, sek sek oyunu ve balon süsleme atölyelerinin yer aldığı etkinlikte Çankayalı minikler, aileleri ile birlikte şenliğin keyfini çıkardı.

Geçen yıl hizmete açtıkları 23 Nisan Çocuk Evi ve Minik Adımlar Kütüphanesi ile Çankaya'da bir ilke daha imza attıklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "23 Nisan Çocuk Evi ve yeni bebek kütüphanemiz ile biz hem bebeklerimize hem çocuklarımıza hem de ebeveynlere ulaştık. Her zaman söylüyoruz; kreşlerimiz, müzik atölyelerimiz, Çankaya Evlerimiz ve diğer merkezlerimizle biz en çok çocukların belediyesiyiz. Belediyemizin merkezlerinde minik Çankayalılar, kitaplar arasında masallarla, oyunlarla büyüyor. Çocuklarımızı her dönemde Atatürk'ün izinde bilgiyle, teknolojiyle ve birçok beceriyle buluşturuyoruz" diye konuştu.

Çankaya Belediyesi 23 Nisan Çocuk Evi'nde 23 Nisan Şenliği
Çankaya Belediyesi 23 Nisan Çocuk Evi'nde 23 Nisan Şenliği
Çankaya Belediyesi 23 Nisan Çocuk Evi'nde 23 Nisan Şenliği
Çankaya Belediyesi 23 Nisan Çocuk Evi'nde 23 Nisan Şenliği

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Çankaya Belediyesi 23 Nisan Çocuk Evi'nde '23 Nisan Şenliği' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankaya Belediyesi 23 Nisan Çocuk Evi'nde "23 Nisan Şenliği" - Son Dakika
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