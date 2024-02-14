Çankaya Belediyesi İlçeyi Temizliyor - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi İlçeyi Temizliyor

Çankaya Belediyesi İlçeyi Temizliyor

Sağlıklı bir kent ortamı oluşturmak için çalışmalarına devam eden Çankaya Belediyesi, 925 personel ve 125 araç ile ilçeyi temizliyor. Temizlik personeli, ilçenin her noktasında 7/24 temizlik yapıyor. Belediye, temizlik çalışmalarında 125 araç 925 personel ile görev yapıyor.

14.02.2024 10:29  Güncelleme: 10:43
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Sağlıklı bir kent ortamı oluşturmak için çalışmalarına devam eden Çankaya Belediyesi, 925 personel ve 125 araç ile ilçeyi temizliyor.

Çankaya Belediyesi temizlik personeli, ilçenin her noktasında 7/24 temizlik yapıyor. Belediye, temizlik çalışmalarında 125 araç 925 personel ile görev yapıyor.

Mühye bölgesindeki temizlik yerleşkesinde yer alan araçlar akşam 21.00 itibarıyla hareket ederek ilçenin dört bir yanına dağılıyor. Çöp konteynerlerini trafik yoğunluğunun en az olduğu zamanlarda boşaltan ekipler, vatandaşlara da kolaylık sağlıyor. Çevre sağlığı için vatandaşların evsel atıklarını 21.00'de çıkarmaları önem taşıyor.

Konteynerleri ve çevrelerini yıkayarak hijyen sağlayan temizlik ekipleri, kolay kullanımlı kompozit çöp torbalarını da sıklıkla değiştiriyor. Belediye ekipleri, ev eşyası ve budama artıklarını da plan dahilinde topluyor. Kent merkezinde gece gündüz aralıksız çalışma yapan ekipler zamansız bırakılan çöpleri ise mini çöp arabalarıyla topluyor.

MOBİL JET YIKAMA GÖREV BAŞINDA

Vatandaşların sağlıklı ortamlarda alışveriş yapmaları amacıyla pazar yerlerinde yürütülen temizlik ve dezenfekte çalışmaları da bölgenin ve pazarın durumuna göre çöp toplama, ilaçlama ve yıkama çalışması olarak sürdürülüyor. Konteyner etrafında yağ ve kirden oluşan katmanlar ilaçlı su ile temizlenerek vatandaşların ve araçların kayarak kazaya uğramasının da önüne geçiliyor. İlçedeki konteynerler ve yıkama ihtiyacı bulunan noktalar, 1 ton su kapasitesiyle çalışabilen su tasarruflu ve yüksek basınçlı Mobil Jet Yıkama Aracı ile temizleniyor.

Başkentin merkezi konumundaki Kızılay bölgesinde temizlik çalışmalarına ağırlık veren Çankaya Belediyesi, vatandaşların ve esnafın temiz bir ortamda yaşaması için çaba sarf ediyor. İşletmelerin yoğun olarak faaliyet gösterdiği Kızılay bölgesinde yer altı konteynerlerini hayata geçiren Çankaya Belediyesi, çöplerin oluşturduğu kokuyu da böylece önlemiş oluyor. Çankaya'nın genelinde direklere asılan kompozit çöp torbaları ile de vatandaşların çöplerini kolaylıkla atmaları sağlanıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çankaya Belediyesi İlçeyi Temizliyor - Son Dakika

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