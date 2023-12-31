Çankaya Belediyesi Kültür-Sanat Merkezlerinde Yılın İlk Ayında Birbirinden Farklı Etkinlikler

Çankaya Belediyesinin kültür-sanat merkezleri, yılın ilk ayında yine birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak. Etkinlikler 24 Ocak'ta başlayıp 31 Ocak'a kadar sürecek 31. Adalet ve Demokrasi Haftası çeşitli etkinliklerle Başkentlileri bir araya getirecek.

Çankaya Belediyesi 2024'ün ilk ayında da çeşitli kültür-sanat etkinliklerini Başkentlilerle buluşturacak. 4 Ocak'ta Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde kurgusal bir olayı üç boyutlu canlandıran Diorama Sergisi ile başlayacak etkinlikler, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde (DTÇSM) 6 Ocak'ta, ilki "Buluşmalar", ikincisi "Müdahil" adıyla kurgulanan "5 Sanatçı 5 Sergi"nin üçüncüsü ise bu yıl "Kendine Not!" adıyla sanatseverlerle buluşacak.

Kendine Not; İyinin ve Kötünün Ötesinde, Altta Kalanın Canı Çıksın, Sessiz Senfoni, Katı Olan Her Şey Eriyor, Durgu başlıklı 5 farklı sergi, tüm galerilerde 4 Şubat'a kadar açık olacak.

JAPON FİLMLERİ 18'İNCİ KEZ ÇANKAYA'DA

Japon Filmleri Festivali de bu yıl 18'inci kez sinemaseverlerle buluşacak. Japon sinemasının 6 filminin gösterimde olacağı festival 11-14 Ocak tarihleri arasında Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşecek. Şeyh Bedreddin Destanı ise 17 Ocak saat 20.00'de sahnelenecek. Müzikal formda sahnelenecek oyunun yer fişleri 12 Ocak'tan itibaren DTÇSM'den temin edilebilecek.

YAŞASIN CUMHURİYET MÜZİKLİ GÖSTERİ

Sanatçılar Orhan Aydın, Levent Üzümcü, Dengin Ceyhan ve Gülcan Altan'ın yer aldığı "Yaşasın Cumhuriyet" şiirli, müzikli gösteri 18 Ocak'ta Yaşar Kemal Kültür Merkezinde sahnelenecek. Yer fişleri, 15 Ocak'tan itibaren Yaşar Kemal Kültür Merkezinden alınabilecek.

31. ADALET VE DEMOKRASİ HAFTASI

31. Adalet ve Demokrasi Haftası çeşitli etkinliklerle Başkentlileri bir araya getirecek.Etkinlikler Uğur Mumcu'nun katledildiği 24 Ocak'ta başlayıp Prof. Dr. Muammer Aksoy'un katledildiği 31 Ocak'a kadar sürecek.

23 Aralık 2023'te Fikret Otyam Sanat Merkezi'nde başlayan Hilal Polat'ın Biz Beceremiyoruz Bu Love İşlerini sergisi de 23 Ocak tarihine kadar görülebilecek.

Çankaya Belediyesi'nin ocak ayı kültür sanat etkinliklerinden haberdar olmak için 'cankayaks' facebook, X ve instagram sosyal medya hesaplarını takip edilebilir, etkinliklerin ayrıntılarına ise 'https://kultursanat.cankaya.bel.tr/' adresinden ulaşılabilir.