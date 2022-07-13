Çankaya Belediyesi'nden 4 Bin Öğrenciye Eğitim Desteği

Çankaya Belediyesi, yeni eğitim-öğretim döneminde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanacak 4 bin öğrenciye ücretsiz eğitim desteği verecek.

Çankaya Belediyesi'nin gençler için başlattığı 'Örgün Eğitime Destek Programı' kapsamında, LGS ve YKS sınavlarına hazırlık programında bu yıl kapasite sekiz kat artırılarak 4 bin öğrenciye çıkarıldı. Çankaya Akademi olarak başladığı Destek Eğitim Merkezleri'nin sayısını da 10'a çıkaran Belediye, eğitimde fırsat eşitliğini amaçlıyor.

Çankaya Destek Eğitim Merkezleri'nde yeni dönem ön kayıtları 22 Temmuz 2022'de başlayacak. Ön kayıtları 5 Ağustos'a kadar sürecek merkezlerde, eğitim desteği ücretsiz olarak verilecek.

6, 7 ve 8'inci sınıflar için LGS hazırlık kurslarında Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe ve Sosyal Bilimler dersleri; 10, 11 ve 12'nci sınıflar ve mezunlar için YKS hazırlık kurslarında ise Türkçe, Edebiyat, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya ve Felsefe dersleri verilecek.

10 MERKEZDE EĞİTİM

Belediye'nin Destek Eğitim Merkezi, Çankayalı öğrenciler için LGS ve YKS sınavlarına yönelik ücretsiz hazırlık kurslarını 2022-2023 öğrenim döneminde 10 merkezde vermeye devam edecek.

Kurslara kayıt yaptırırken öğrencilerden iki fotoğraf, kimlik fotokopisi ve ailenin gelir durumunu gösteren belge istenirken taşınmaz kaydının bulunmaması şart koşulacak. Taşınmaz kaydı, e-devlet üzerinden alınabilecek.

Belediye olarak her yaşta ve her alanda eğitime destek verdiklerini kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Ortaokul ve liseye devam eden öğrenciler ile mezunlara yönelik, tamamlayıcı ve destekleyici eğitim çalışmaları yapmak ve eğitimde fırsat eşitsizliğini azaltmak amacıyla Çankaya Akademi olarak başladığımız 'Çankaya Destek Eğitim' merkezlerimizi oluşturduk. Bu merkezlerde özellikle maddi durumu iyi olmayan ailelerden gelen çocuklarımıza destek olacağız. Tüm imkanlarımızı kullanarak çocuklarımızın eğitimine destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

22 Temmuz-5 Ağustos 2022 tarihleri arasında ön kayıtların alınacağı merkezlerin iletişim bilgileri ise şöyle:

6, 7 ve 8'İNCİ SINIFLAR İÇİN LGS HAZIRLIK KURSLARINA ÖN KAYIT YAPILACAK ÇANKAYA EVLERİ:

BADEMLİDERE ÇANKAYA EVİ

Şemsettin Günaltay Caddesi No: 35 Park içi Bademlidere

Telefon: 0 312 437 29 69

BİRLİK ÇANKAYA EVİ

Birlik Mahallesi 451.Cadde İnönü Parkı İçi

Telefon: 0 312 495 40 45

ESAT ÇANKAYA EVİ

Muhsin Ertuğrul Mahallesi Bülbülderesi Caddesi No: 131 Esat

Telefon: 0 312 446 75 76

SOKULLU ÇANKAYA EVİ

Harbiye Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi İlke Sokak No: 107

Telefon: 0 312 480 02 05

ZÜBEYDE HANIM ÇANKAYA EVİ

Yıldızevler Mahallesi Şehit Mustafa Doğan Caddesi No: 60 Yıldız

Telefon: 0 312 458 89 41/Dahili: 1870

10, 11 ve 12'NCİ SINIFLAR VE MEZUNLAR İÇİN YKS HAZIRLIK KURSLARINA ÖN KAYIT YAPILACAK ÇANKAYA EVLERİ:

BAYRAKTAR ÇANKAYA EVİ

Bayraktar Mahallesi Vedat Dalokay Caddesi No: 19 Gaziosmanpaşa

Telefon: 0 312 448 27 58

CEBECİ ÇANKAYA EVİ

Kutlugün Sokak No: 14 Cebeci

Telefon: 0 312 458 89 00/Dahili: 1866

ÖVEÇLER NAZIM HİKMET ÇANKAYA EVİ

Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi 1361. Cadde No: 2

Telefon: 0 312 514 14 30

YILDIZ ÇANKAYA EVİ

Sancak Mahallesi Tiflis Caddesi No: 38 Yıldız

Telefon: 0 312 458 89 00/Dahili: 4826

YÜZÜNCÜYIL ÇANKAYA EVİ

Cadde No: 3/1 Yüzüncüyıl

Telefon: 0 312 458 89 00/Dahili: 1849