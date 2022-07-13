Çankaya Belediyesi'nden 4 Bin Öğrenciye Eğitim Desteği

Çankaya Belediyesi, yeni eğitim-öğretim döneminde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanacak 4 bin öğrenciye ücretsiz eğitim desteği verecek.
Çankaya Belediyesi'nin gençler için başlattığı 'Örgün Eğitime Destek Programı' kapsamında, LGS ve YKS sınavlarına hazırlık programında bu yıl kapasite sekiz kat artırılarak 4 bin öğrenciye çıkarıldı. Çankaya Akademi olarak başladığı Destek Eğitim Merkezleri'nin sayısını da 10'a çıkaran Belediye, eğitimde fırsat eşitliğini amaçlıyor.
Çankaya Destek Eğitim Merkezleri'nde yeni dönem ön kayıtları 22 Temmuz 2022'de başlayacak. Ön kayıtları 5 Ağustos'a kadar sürecek merkezlerde, eğitim desteği ücretsiz olarak verilecek.
6, 7 ve 8'inci sınıflar için LGS hazırlık kurslarında Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe ve Sosyal Bilimler dersleri; 10, 11 ve 12'nci sınıflar ve mezunlar için YKS hazırlık kurslarında ise Türkçe, Edebiyat, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya ve Felsefe dersleri verilecek.
10 MERKEZDE EĞİTİM
Belediye'nin Destek Eğitim Merkezi, Çankayalı öğrenciler için LGS ve YKS sınavlarına yönelik ücretsiz hazırlık kurslarını 2022-2023 öğrenim döneminde 10 merkezde vermeye devam edecek.
Kurslara kayıt yaptırırken öğrencilerden iki fotoğraf, kimlik fotokopisi ve ailenin gelir durumunu gösteren belge istenirken taşınmaz kaydının bulunmaması şart koşulacak. Taşınmaz kaydı, e-devlet üzerinden alınabilecek.
Belediye olarak her yaşta ve her alanda eğitime destek verdiklerini kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Ortaokul ve liseye devam eden öğrenciler ile mezunlara yönelik, tamamlayıcı ve destekleyici eğitim çalışmaları yapmak ve eğitimde fırsat eşitsizliğini azaltmak amacıyla Çankaya Akademi olarak başladığımız 'Çankaya Destek Eğitim' merkezlerimizi oluşturduk. Bu merkezlerde özellikle maddi durumu iyi olmayan ailelerden gelen çocuklarımıza destek olacağız. Tüm imkanlarımızı kullanarak çocuklarımızın eğitimine destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.
22 Temmuz-5 Ağustos 2022 tarihleri arasında ön kayıtların alınacağı merkezlerin iletişim bilgileri ise şöyle:
6, 7 ve 8'İNCİ SINIFLAR İÇİN LGS HAZIRLIK KURSLARINA ÖN KAYIT YAPILACAK ÇANKAYA EVLERİ:
BADEMLİDERE ÇANKAYA EVİ
Şemsettin Günaltay Caddesi No: 35 Park içi Bademlidere
Telefon: 0 312 437 29 69
BİRLİK ÇANKAYA EVİ
Birlik Mahallesi 451.Cadde İnönü Parkı İçi
Telefon: 0 312 495 40 45
ESAT ÇANKAYA EVİ
Muhsin Ertuğrul Mahallesi Bülbülderesi Caddesi No: 131 Esat
Telefon: 0 312 446 75 76
SOKULLU ÇANKAYA EVİ
Harbiye Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi İlke Sokak No: 107
Telefon: 0 312 480 02 05
ZÜBEYDE HANIM ÇANKAYA EVİ
Yıldızevler Mahallesi Şehit Mustafa Doğan Caddesi No: 60 Yıldız
Telefon: 0 312 458 89 41/Dahili: 1870
10, 11 ve 12'NCİ SINIFLAR VE MEZUNLAR İÇİN YKS HAZIRLIK KURSLARINA ÖN KAYIT YAPILACAK ÇANKAYA EVLERİ:
BAYRAKTAR ÇANKAYA EVİ
Bayraktar Mahallesi Vedat Dalokay Caddesi No: 19 Gaziosmanpaşa
Telefon: 0 312 448 27 58
CEBECİ ÇANKAYA EVİ
Kutlugün Sokak No: 14 Cebeci
Telefon: 0 312 458 89 00/Dahili: 1866
ÖVEÇLER NAZIM HİKMET ÇANKAYA EVİ
Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi 1361. Cadde No: 2
Telefon: 0 312 514 14 30
YILDIZ ÇANKAYA EVİ
Sancak Mahallesi Tiflis Caddesi No: 38 Yıldız
Telefon: 0 312 458 89 00/Dahili: 4826
YÜZÜNCÜYIL ÇANKAYA EVİ
Cadde No: 3/1 Yüzüncüyıl
Telefon: 0 312 458 89 00/Dahili: 1849
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