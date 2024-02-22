Çankaya Belediyesi\'ne ait gündüz bakım evinde eğitim gören çocuklar, Atatürk Orman Çiftliği Dijital Hayvanat Bahçesi\'ni ziyaret etti

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Çankaya Belediyesi'ne ait gündüz bakım evinde eğitim gören çocuklar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) kente kazandırdığı Atatürk Orman Çiftliği Dijital Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret ederek, hayvanlar alemini dijital ortamda tanıma fırsatı buldu.

Çankaya Belediyesi, 15 gündüz bakımevinde eğitim alan çocuklar için hem öğrenip hem eğlenebilecekleri bir etkinlik düzenledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan Dijital Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret eden minikler, son teknoloji ile donatılmış hayvanat bahçesinde özel bir deneyim yaşadı.

Hayvanat bahçesinde kafeslere hapsedilmeden sergilenen hayvanların dünyasıyla tanışan çocuklar, öğretmenleri eşliğinde özel olarak tasarlanan iki safari otobüsüyle önce uzay yolculuğuna çıktı sonra dinozorların yaşamlarına yakından bakma imkanı buldu. Lazer ve hologram teknolojisi kullanılarak hazırlanan Dijital Hayvanat Bahçesi'ni büyük bir heyecanla gezen küçük ziyaretçiler; hava, kara ve deniz canlılarıyla hem görsel hem de işitsel olarak tanışmış oldu.