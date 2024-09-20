Çankaya\'da Kadın Emeği Pazarı Kuruldu

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, kadın emeğini görünür kılmak ve ekonomik olarak güçlenmelerini sağlamak amacıyla 'Kadın Emeği Pazarı'nı kurdu. Kadınlar, her hafta kurulan stantlarda ürünlerini satma imkanı bulacak.

Çankaya Belediyesi, kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlamak amacıyla projeler üretmeye devam ediyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları ile "Mor Bayrak" sahibi olan Belediye, Çankaya ilçesinde ikamet eden ve el emeği ürünler üreten kadınları desteklemek için "Kadın Emeği Pazarı" kurdu. Kadınlar, her hafta kurulan stantlarda ürünlerini satma imkanı bulacak. Stantlar, her hafta perşembe günü 10.00- 20.00 saatleri arasında Ayrancı Kapalı Pazar Yeri'nde ziyaret edilebilecek.

19 Eylül günü açılışı yapılan pazarda kadınlar, çantadan deri ürünlerine, takıdan, amigurumi oyuncaklara, heykelden tabloya kadar çeşitli el emeği ürünlerini Başkentlilerle buluşturdu.

Çankaya Belediyesi tarafından kurulan birçok pazarda ürünlerini sattığını söyleyen Handan Ceyhan, "Yıllardır çok sevdiğim ürünleri satıyorum. Belediyenin bu hizmetinden çok memnunum. Bize böyle bir olanak sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Her Perşembe günü Ayrancı Pazarı'nda el emeği göz nuru ürün almak isteyen bütün Ankaralıları buraya davet ediyoruz" dedi.

Hacettepe Üniversitesi'nde son sınıf öğrencisi olan ve aynı zamanda kendi ürünleriyle bütçesine katkı sağlamak isteyen Ela Toku da "Kadınlara yönelik bu destekleyici davranışından dolayı Çankaya Belediyesi bizim kalbimizde bir noktada" sözleriyle projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kadınların satış yaptığı bir pazarda ilk kez stant açtığını ifade eden Görkem Ezgi Göksu ise "İlk defa katılıyorum. Çok güzel bir olanak bizim için. Sayın Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Pazarı herkesin gelip görmesini istiyoruz çünkü çok güzel el işçiliği ürünler var. Kadınlar, sadece evde yemek ve temizlik yapmak ya da çocuk bakmaktan ibaret olmadıklarını gösterebilecekleri bir mecra buldular bu açıdan çok mutluyuz" diye konuştu.