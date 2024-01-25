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Çankırı'da 'Bir Pati de Sen Tut' Projesi İmzalandı - Son Dakika
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Çankırı'da 'Bir Pati de Sen Tut' Projesi İmzalandı

Çankırı Valiliği koordinesinde yürütülecek olan 'Bir Pati de Sen Tut' projesi ile sahipsiz köpeklerin rehabilitasyonu yapılarak sokakların güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Çankırı\'da \'Bir Pati de Sen Tut\' Projesi İmzalandı
25.01.2024 - 21:32,  Güncelleme: 21:49
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Çankırı'da hayata geçirilen 'Bir Pati de Sen Tut' projesiyle sahipsiz köpeklerin rehabilitasyonu yapılarak sokakların güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Çankırı Valiliği koordinesinde yürütülecek olan "Bir Pati de Sen Tut" projesi için protokol imza töreni gerçekleştirildi. 5 farklı kamu kurum ve kuruluşunun birlikte yürüteceği proje ile sokak köpekleri paydaş kurumlar, kaymakamlık ve belediye başkanlıklarının katkılarıyla bölgesinde kısırlaştırılacak, tedavi sürecinin ardından hayvanlara küpe takılarak yine kendi bölgesine bırakılmasıyla birlikte sokakların güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

İmza törenine, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün, Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü Çankırı Şube Müdürü Yusuf Yaman, Türk Kızılay Çankırı Şube Başkanı Ahmet Ulusoy, Çankırı Hayvan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çendek, Veteriner Hekimleri Odası İl Temsilcisi İsmail Portakal ve gönüllü hayvanseverler katıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Çankırı'da 'Bir Pati de Sen Tut' Projesi İmzalandı - Son Dakika


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