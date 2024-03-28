Çankırı\'da \'Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi\' kapsamında 216 adet koç dağıtıldı

Çankırı'da 'Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi' çerçevesinde 76 yetiştiriciye 216 adet koç dağıtıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı destekleri ile Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayata geçirilen 'Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi' çerçevesinde koç dağıtım töreni gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde 76 yetiştiriciye çekilen kurayla 216 adet damızlık akkaraman koç ve toklu dağıtımı yapıldı. Koçları alan vatandaşlar büyük heyecan yaşadı.
Koç dağıtım töreninde konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, "İlimizde uygulanan bu proje ile küçükbaş hayvan yetiştiricilerimize bugün verilecek olan iyi kalitedeki damızlık koç ve toklular sayesinde sürülerdeki akrabalığın önüne geçilerek, sürüde kan tazeleme yoluyla verim artışı sağlanması hedeflenmektedir. Sürünün geleceği koçun kalitesine bağlıdır. Bir koç yılda ortalama 30-35 aşım yaptığı hesaplanırsa, elimizdeki mevcut Koyun ırkı üstün özelliklere sahip olmasa bile koçun tesiri ile verim artışı sağlanabilmektedir. İl Müdürlüğümüz personeli ve Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği üyeleri ile birlikte Bakanlığımıza bağlı Sivas Ulaş, Konya Gözlü ve Kırşehir Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nden Akkaraman ırkı kaliteli ve vasıflı Koç ve Toklular seçilerek işaretlenmiştir. Bugün dağıtımını gerçekleştirdiğimiz koç ve tokluları talep eden Akkaraman ırkı anaç koyunu olan yetiştiricilerimizin tamamının talebi karşılanmış ve 76 adet yetiştiricimize, 127 baş damızlık koç ve 86 baş damızlık toklu olmak üzere toplam 213 adeti kura ile belirlenerek teslim edilecektir. Projemizin gerçekleşmesinde bize destek olan Başta Sayın Valimize, İl Özel İdaresine ve Çankırı Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğine teşekkürlerimizi arz eder, projenin yetiştiricilerimize bol kazançlar getirmesini ve hayırlı uğurlu olmasını diler, saygılarımı sunarım" dedi. - ÇANKIRI
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