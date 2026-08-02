Cankurtaranlardan Deniz Güvenliği Uyarısı - Son Dakika
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Cankurtaranlardan Deniz Güvenliği Uyarısı

Cankurtaranlardan Deniz Güvenliği Uyarısı
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Bursa Gemlik'te cankurtaranlar, denizdeki risklere karşı vatandaşları uyarıyor. Aşırı özgüvene dikkat!

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Küçükkumla Mahallesi sahilinde görev yapan cankurtaranlar, sıcak havalarla birlikte artan deniz yoğunluğunda vatandaşların güvenliği için aralıksız görev yapıyor. Gün boyu sahili gözetim altında tutan ekipler, boğulma vakalarının büyük bölümünün aşırı özgüven ve kurallara uyulmamasından kaynaklandığını belirterek, "Deniz her zaman risklidir" uyarısında bulundu.

Sahilde özellikle çocuklu aileler ve yüzme bilmeyen vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunan cankurtaranlar, en sık karşılaştıkları tehlikeli davranışların başında şakalaşma amacıyla birbirini suya batırmaya çalışmak, gereğinden fazla açığa yüzmek, simit ve şişme oyuncaklarla rüzgarın etkisiyle kıyıdan uzaklaşmak ve çocukların ailesiz şekilde denize girmesi olduğunu ifade etti.

Ekipler ayrıca vatandaşların tok karnına, aşırı yorgun ya da alkollü şekilde denize girmemesi gerektiğini vurgulayarak, uyarı bayraklarının mutlaka dikkate alınmasını istedi. Boğulma vakalarının büyük bölümünün vatandaşların kendi sınırlarını aşmaları ve yapılan uyarıları önemsememelerinden kaynaklandığını belirten cankurtaranlar, herhangi bir tehlike anında panik yapılmadan en yakın cankurtarana haber verilmesi çağrısında bulundu.

Küçükkumla sahilinde 7 yıldır cankurtaran olarak görev yapan Doğukan Koçer ise bugüne kadar görev yaptığı süre boyunca 137 vakaya müdahale ettiğini belirtti. Koçer, "7 senedir bu işi yapıyorum. Toplamda 137 vakam var. Bunların hepsini çok şükür sağ salim kurtardık. Bugüne kadar vaka kaybetmişliğim yok. İnsanlar 'Yüzme biliyorum' diyerek derinlere gitmeye çalışıyor. Bir anda batıp su yutmaya başlıyorlar, biz de ani müdahalede bulunuyoruz" dedi.

Bu sezonun henüz ilk ayında 5 vakaya müdahale ettiğini belirten Koçer, "Diğer arkadaşlarımızla birlikte bu sayı 40-50 vakayı bulmuştur. Zodyak bot ile belirli noktalarda sürekli devriye geziyoruz. İki kişi görev yapıyoruz. Birimiz botu kullanırken diğerimiz herhangi bir durumda anında müdahale ediyor. Özellikle poyrazlı ve dalgalı havalarda çocukların denize girmemesi gerekiyor" diye konuştu.

Vatandaşların en büyük hatasının kendilerine fazla güvenmeleri olduğunu söyleyen Koçer, "Ne kadar yüzme bilirseniz bilin deniz her zaman risklidir. Biz cankurtaranız ama bizim bile başımıza gelebilir. Beni en çok etkileyen vakalardan biri denizde kalp krizi geçiren bir vatandaştı. Bir diğerinde ise derine yüzmek isteyen bir çocuk panik atak geçirmişti. O anlar beni gerçekten çok etkiledi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cankurtaranlardan Deniz Güvenliği Uyarısı - Son Dakika

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