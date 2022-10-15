Sosyal medya hesabında canlı yayın yapan bir kadının "metamfetamin" olarak bilinen uyuşturucu madde kullandığı ve düzeneğin nasıl yapıldığını anlattığı görüntüler üzerine emniyet birimleri harekete geçti.

Son dakika haberi! Annesi eve almadığı için ateş etti, mermilerin hedefi arkadaşı oldu: 1 ölü

Kaynak: İHA

Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Sosyal medya canlı yayınında uyuşturucu kullanan kadın savcılık tarafından serbest bırakıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.