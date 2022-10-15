Sosyal medya canlı yayınında uyuşturucu kullanan kadın savcılık tarafından serbest bırakıldı - Son Dakika
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Sosyal medya canlı yayınında uyuşturucu kullanan kadın savcılık tarafından serbest bırakıldı

15.10.2022 10:45

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında uyuşturucu kullandığı suçlamasıyla gözaltına alınan kadın çıkarıldığı savcılık tarafından adli kontrol şartıyla salıverildi.

Sosyal medya hesabında canlı yayın yapan bir kadının "metamfetamin" olarak bilinen uyuşturucu madde kullandığı ve düzeneğin nasıl yapıldığını anlattığı görüntüler üzerine emniyet birimleri harekete geçti.

EVİNDE YAKALANDI

Ödemiş'te yaşadığı ortaya çıkan kadının adresini belirleyen Narkotik Grup Amirliği ekipleri, şüphelinin evine operasyon düzenledi. 25 yaşındaki A.B. isimli kadın yakalanarak gözaltına alındı.

SAVCILIK SERBEST BIRAKTI

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul ettiği öğrenilen A.B., işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. A.B., buradaki ifadesinin ardından savcılık tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sosyal medya canlı yayınında uyuşturucu kullanan kadın savcılık tarafından serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sosyal medya canlı yayınında uyuşturucu kullanan kadın savcılık tarafından serbest bırakıldı - Son Dakika
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