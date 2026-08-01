Çay’da Afet Koordinasyon Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Çay’da Afet Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Çay’da Afet Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
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Çay ilçesinde muhtemel afetlere karşı hazırlık ve kurumlar arası koordinasyon toplantısı yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, muhtemel afetlere karşı hazırlık çalışmaları ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla 'İlçe Afet Koordinasyon Kurulu Toplantısı' düzenlendi.

Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; İlçe Yazı İşleri Müdürü M. Fatih Öner, İlçe Jandarma Komutanı M. Kadir Kara, İlçe Emniyet Müdür Vekili Dündar Bozkurt ve ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve İl Afet Müdahale Planı doğrultusunda hazırlanan Çay İlçe Afet Müdahale Planı detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Afet anında ve sonrasında kurumların üstleneceği görevlerin önemine dikkat çeken Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, tüm birimlerin plan çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Kaymakam Türker konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Afetler meydana geldiğinde soğukkanlı kalmak, görev ve sorumluluklarının bilincinde olup telaşa mahal vermeden hareket etmek kamu görevlilerinin ana vazifelerindendir. Bu nedenle tüm kurumlarımız görev ve sorumluluklarını eksiksiz, zamanında ve kararlılıkla yerine getirebilmelidir. Biz de afet planını değerlendirdik. Her kurum bu plana göre artık ana çözüm ve destek çözüm ortağı olduğunu biliyor. Kurum amirlerimizin de bu noktada kurumsal görev ve sorumluluklarını kendi personellerine benimsetmeleri gerekmektedir. Allah hepimizi ve ülkemizi afetlerden korusun. Bundan sonra hem ara sıra Görevlerimizi tekrar edeceğiz hem de afetler yaşanmadan ilçe düzeyinde neler yapabiliriz düşüncesinde olacağız."

Toplantı, kurumların afet öncesi risk azaltma ve olası bir kriz anında alacağı tedbirlerin istişare edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çay’da Afet Koordinasyon Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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