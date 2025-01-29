Çay Ocağında Hasret Duvrası - Son Dakika
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Yerel

Çay Ocağında Hasret Duvrası

Çay Ocağında Hasret Duvrası

Rize'deki çay ocağında, vefat eden akrabaların fotoğrafları yanlarında hissederek çay içiliyor.

29.01.2025 11:05
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Rize'deki çay ocağına gelenler duvarda vefat eden akrabalarının ve dostlarının fotoğraflarına bakarak hasret gidiyor.

Çayeli ilçe merkezinde hizmet veren bir çay ocağında mahalleri Yazıcılar mahallesi ve çevre mahallede hayatını kaybedenlerin fotoğrafları uzun süredir duvarlara asılıyor. Asılı fotoğraflarda dostları, yakanları ve akrabaları olanlar, onlara bakarak çay içiyor ve hasret gideriyor. 6 ay önce oğlunu kaybeden Dursun Yazıcı da oğlunun fotoğrafının asılı olduğu duvarın altında ki masaya gelerek her gün oğlunu seviyor, okşuyor ve oğluyla dertleşiyor. 'Benim ballı oğlum' diyerek oğlunun fotoğrafını seven Dursun Yazıcı'nın o duvarda oğlu dışında bir çok da akrabası yer alıyor.

Her gün çay ocağına gelerek oğlunun fotoğrafı ile hasret giderdiğini dile getiren Dursun Yazıcı "Yazıcılar mahallesinden bütün akrabalarım amcamın oğlu, dayımın oğlu bütün yazıcılar mahallesinin ölenlerinin tablosudur bu köşe. Bu köşede daha yaşlılarımız ondan da daha yaşlılarımız dedelerimiz yani ölen kişilerin resmini bulabildiklerimizin hepsinin fotoğrafı burada var. Burada iki tane abim var. Babam var. En son evladım burada; 6 ay oldu evladımı kaybedeli, onun da fotoğrafını buraya astık. Burada çay içerim ve onunla hasret gideririm" dedi.

"Evladım burada çay içerdi. Hiç demezdi ki benim de fotoğrafım buraya asılacak"

Oğlunun bir gün kendi fotoğrafının da bu duvarda olacağını bilmeden gelip çay ocağında çay içtiğini de sözlerine ekleyen acılı baba "Burada böyle beni evladım bıraktı gitti; 41 yaşındaydı evladım, böyle bir acıyı Allah kimsenin başına vermesin. Evlat acısını çekmeyen bilemez bu acıyı bilemez. Böyle buda bizim başımıza geldi. Evladım gelir burada otururdu, çay içerdi, yemek yerdi. Hiç demezdi ki 'Benim de fotoğrafım buraya asılacak', bizde demezdik. Kimin aklına gelirdi ki ama evladımın da resmini buraya astık işte" ifadelerini kullandı.

"Onları unutmama adına duvarda onları da aramızda hissediyoruz"

Mahallesinde ölen büyükleri ve yakınlarını yad etmek için çay ocağında böyle bir köşe kurulduğunu ifade eden Yazıcılar Mahallesi Muhtarı Barış Yazıcı ise "Mahallemizde, komşu mahallelerde, bu çay salonunda, burada bu masalarda bizimle beraber çay içip, sohbet edip, beraber dertlerimize ortak çözüm aradığımız, dedelerimiz, amcalarımız, ağabeylerimiz aramızdan ebedi aleme göç ettiler. Fakat burada onları unutmama adına böyle güzel bir duvarda onları da aramızda hissediyoruz" dedi.

"Onları tekrardan görmek ve hatıralarını yaşatmak için yaptık"

İşletmeci Gökhan Yazıcı ise fotoğraf asma uygulamasına 3 yıl önce başladıklarını, tanıdıklarından büyüklerinin fotoğraflarını istediklerini ve bu şekilde duvarı doldurduklarını dile getirerek "Köyümüzde eskiden ölmüş insanlar ve yeni vefat edenler var. Onları tekrardan görmek ve hatıralarını yaşatmak için yaptık. Çok gelen oldu başka yerlerden görmeye. Resimleri görüp tanıyanlar şaşırarak bu öldü mü diye çok soran oldu. Orada birinin resmi var mesela tanıyan bir arkadaşı burada yaşamıyordu, öldüğünü tablodaki resmini görünce öğrendi. Bu öldü mü, ne zaman öldü diye sordu. Zaten resimlerin tek olanları hepsi ölen kalabalık olanlar bazıları ölen bazıları yaşayan. Biz bu resimlere bir iki kişiyle başladık. 3 senede yavaş yavaş kimisinden dedesinin resmini kimisinden babasının resmini isteyerek rahmetli Kadir hocamızın oğluyla beraber ve fotoğrafçı Halil Hoca ile birlikte güzel bir pano yapalım dedik ve elimizden geldiği kadar yaptık. Alt tarafta yan köy komşularımız ve bu çay ocağına gelen dostlarımız var" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çay Ocağında Hasret Duvrası - Son Dakika

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