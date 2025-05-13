Çaycuma'da 'Uzay ve Bilim Sokağı' Projesi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çaycuma'da 'Uzay ve Bilim Sokağı' Projesi Açıldı

Çaycuma\'da \'Uzay ve Bilim Sokağı\' Projesi Açıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu, bilim ve uzay konularına ilgi artırmayı amaçlayan 'Uzay ve Bilim Sokağı' projesine ev sahipliği yaptı. Proje açılışında konuşan Kaymakam Adem Kaya, çocuklara bilim sevgisi aşılamanın önemine vurgu yaptı.

13.05.2025 15:14  Güncelleme: 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yer alan İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu, öğrencilerin bilim ve uzay konularına ilgisini artırmayı amaçlayan "Uzay ve Bilim Sokağı" projesine ev sahipliği yaptı.

Projenin açılış programına Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkan Vekili Ergin Kabuk, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz ve çok sayıda davetli katıldı.

Proje kapsamında okulun giriş katındaki koridor, uzay temalı görsellerle baştan sona yenilendi. Güneş sistemi, led ışıklar ve üç boyutlu canlandırmalarla detaylandırılırken; tavana yerleştirilen yıldız efektleri ile öğrencilerin uzay atmosferini birebir deneyimlemesi sağlandı.

Ayrıca geçmişten günümüze uzay çalışmalarında öne çıkan bilim insanları kronolojik olarak tanıtıldı.3D yazıcı teknolojisiyle hazırlanan astronot figürleri ve ışıklı led füze maketleri dikkat çekti. Türkiye'nin astronomi alanında gerçekleştirdiği önemli çalışmalar, bilgilendirici afişlerle sunuldu. Öğrenciler, uzay temalı resimler, maketler ve icatlar ile projeye aktif katkı sağladı.

Açılış töreninde konuşan Kaymakam Adem Kaya, projenin öğrencilere erken yaşta bilim sevgisi aşılamak açısından büyük önem taşıdığını belirterek; "Uzay ve bilimle ilgili farkındalık oluşturan bu tür projeler, çocuklarımızın hem hayal gücünü besliyor hem de gelecekteki meslek yönelimlerine katkı sağlıyor. Emeği geçen tüm eğitimcileri ve öğrencileri kutluyorum" diye konuştu.

Açılışın ardından katılımcılar, öğrencilerle birlikte projede yer alan panoları ve sergileri gezdi. Öğrencilerle sohbet eden protokol üyeleri, bilim temalı bu çalışmanın örnek teşkil ettiğini dile getirdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

İsmail Hakkı Tonguç, Yerel Haberler, Kültür Sanat, zonguldak, Çaycuma, Eğitim, Yerel, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çaycuma'da 'Uzay ve Bilim Sokağı' Projesi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dövüp bıçakladı, can çekişirken videoya çekip yaptıklarını anlattı Dövüp bıçakladı, can çekişirken videoya çekip yaptıklarını anlattı
Bakan Yerlikaya, PKK’nın fesih kararını değerlendirdi: Artık korku değil umut büyüyecek Bakan Yerlikaya, PKK'nın fesih kararını değerlendirdi: Artık korku değil umut büyüyecek
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
Melih Şendil’den olay yorum: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi Melih Şendil'den olay yorum: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi
Sivas’ta sel felaketi İki köyde hasar oluştu Sivas'ta sel felaketi! İki köyde hasar oluştu
Irak: PKK’nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz Irak: PKK'nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Beşiktaş sezonun ilk bombasını patlattı İş artık imzaya kaldı Beşiktaş sezonun ilk bombasını patlattı! İş artık imzaya kaldı
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
Kayseri’de Cardoso’dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti Kayseri'de Cardoso'dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti
Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe’ye gelmiş en büyük zararsın Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe'ye gelmiş en büyük zararsın
Numan Kurtulmuş’tan PKK’nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli Numan Kurtulmuş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli

18:15
Trump gelirse Putin de İstanbul’a gelecek
Trump gelirse Putin de İstanbul'a gelecek
17:50
Orta Doğu turuna çıkan Trump, ilk durağı Suudi Arabistan’da yorgun düştü
Orta Doğu turuna çıkan Trump, ilk durağı Suudi Arabistan'da yorgun düştü
17:20
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
16:58
Netanyahu: Gazze’ye tam kapasite saldıracağız
Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız
15:55
Abdullah Öcalan’dan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
23:27
Yılmaz Özdil hakkında ’devleti aşağılayıcı paylaşım’ gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
Yılmaz Özdil hakkında 'devleti aşağılayıcı paylaşım' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
23:23
Emre Belözoğlu’ndan maç sonu tepki: Çok kötü bir hakemsin
Emre Belözoğlu'ndan maç sonu tepki: Çok kötü bir hakemsin
23:15
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu
23:09
Al Nassr’dan tarihi skor Hem de Cristiano Ronaldo yokken
Al Nassr'dan tarihi skor! Hem de Cristiano Ronaldo yokken
23:01
Havada korku dolu anlar Sabiha Gökçen’e iniş yapacak uçağın motoru durdu
Havada korku dolu anlar! Sabiha Gökçen'e iniş yapacak uçağın motoru durdu
23:00
Cevdet Yılmaz’dan PKK’nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli
Cevdet Yılmaz'dan PKK'nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli
22:56
Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş açıklaması
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması
22:44
Shaqiri için yaş sadece bir sayı 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
Shaqiri için yaş sadece bir sayı! 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 18:40:40. #7.13#
SON DAKİKA: Çaycuma'da 'Uzay ve Bilim Sokağı' Projesi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.