Çaycuma\'da \'Uzay ve Bilim Sokağı\' Projesi Açıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yer alan İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu, öğrencilerin bilim ve uzay konularına ilgisini artırmayı amaçlayan "Uzay ve Bilim Sokağı" projesine ev sahipliği yaptı.

Projenin açılış programına Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkan Vekili Ergin Kabuk, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz ve çok sayıda davetli katıldı.

Proje kapsamında okulun giriş katındaki koridor, uzay temalı görsellerle baştan sona yenilendi. Güneş sistemi, led ışıklar ve üç boyutlu canlandırmalarla detaylandırılırken; tavana yerleştirilen yıldız efektleri ile öğrencilerin uzay atmosferini birebir deneyimlemesi sağlandı.

Ayrıca geçmişten günümüze uzay çalışmalarında öne çıkan bilim insanları kronolojik olarak tanıtıldı.3D yazıcı teknolojisiyle hazırlanan astronot figürleri ve ışıklı led füze maketleri dikkat çekti. Türkiye'nin astronomi alanında gerçekleştirdiği önemli çalışmalar, bilgilendirici afişlerle sunuldu. Öğrenciler, uzay temalı resimler, maketler ve icatlar ile projeye aktif katkı sağladı.

Açılış töreninde konuşan Kaymakam Adem Kaya, projenin öğrencilere erken yaşta bilim sevgisi aşılamak açısından büyük önem taşıdığını belirterek; "Uzay ve bilimle ilgili farkındalık oluşturan bu tür projeler, çocuklarımızın hem hayal gücünü besliyor hem de gelecekteki meslek yönelimlerine katkı sağlıyor. Emeği geçen tüm eğitimcileri ve öğrencileri kutluyorum" diye konuştu.

Açılışın ardından katılımcılar, öğrencilerle birlikte projede yer alan panoları ve sergileri gezdi. Öğrencilerle sohbet eden protokol üyeleri, bilim temalı bu çalışmanın örnek teşkil ettiğini dile getirdi. - ZONGULDAK