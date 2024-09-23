Çayeli'nde Temizlik Göreviyle Kadın Gücünü Gösteriyor - Son Dakika
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Çayeli'nde Temizlik Göreviyle Kadın Gücünü Gösteriyor

Çayeli\'nde Temizlik Göreviyle Kadın Gücünü Gösteriyor

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Ayşegül Çolakoğlu, temizlik işçiliği yaparak diğer kadınlara ilham veriyor. Temizlik araçlarını kullanarak hem işini başarıyla yapıyor hem de çocuklarına annelik yapıyor.

23.09.2024 11:55  Güncelleme: 11:57
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Rize'nin Çayeli ilçesinde temizlik araçlarını kullanan Ayşegül Çolakoğlu, bütün kadınlara örnek oluyor.

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Ayşegül Çolakoğlu, cesaretiyle bütün kadınlara örnek oluyor. 3 çocuk annesi Çolakoğlu, Çayeli Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışıyor. Araba kullanmayı çok seven Çolakoğlu, yaklaşık 3 yıl önce belediye bünyesinde temizlik araçlarını kullanmak için talepte bulundu. Yaptığı talebi geri çevrilmeyen Çolakoğlu, yol süpürme aracı ve çöp kamyonlarında çalışmaya başladı. Çolakoğlu'nu direksiyon başında gören Çayeli halkıda kendisini tebrik ediyor. Çolakoğlu, her gün sokakları temizledikten sonra akşamları da bir anne olarak eviyle ilgileniyor.

"Çayeliler bu duruma alıştı"

Çayelili vatandaşların temizlik arabası kullanan bir kadına alıştığını belirten Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, "Şimdiki çalışanımız daha öncesinde başka bir pozisyonda belediyemizde çalışıyordu. Arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz istişare sonucunda iyi derece şoför olduğunu öğrendik. Hem temizliğe hem de Çayeli'ne bir kadın eli değsin dedik. İlk zamanlar bir aracımız olmadığı için ilk başlarda normal olarak çalışıyordu. İlk fırsatta almış olduğumuz çöp süpürme aracını Ayşe hanıma güvenerek kendisine teslim ettik. Yaklaşık 3 yıldır bu görevi yapıyor. Bu görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Çayeliler bu duruma alıştı. Çayelili olup da yaz tatiline gelenler için farklı bir durum oluyor. Mutlaka başka şehirlerde de tır süren, uçak süren kadın çalışanlar var. Kadının elinin her yere kesinlikle değmesi gerekiyor. İşin açıkçası kenti temizlik konusunda elimizden gelenin en iyisini yapma noktasındayız" ifadelerini kullandı.

"Kadının eli her yere değmeli"

Kadının hayatta her noktaya el atması gerektiğini ifade eden Ayşegül Çolakoğlu, "Belediyede şu anda şoför olarak görev yapmaktayım. Süpürme aracı ve çöp arabasını kullanıyorum. Normal araç kullanırken bile zorluk yaşıyoruz ama bu biraz daha zorluk yaşıyoruz. Zorluğu olduğu kadar güzel de motive oluyorum. Takdir alıyorum. Farklı bir konumdaydım. Araba kullanmayı çok sevdiğim için talepte bulundum. Başkanımızın ve müdürlerimiz de yapabileceğime inandılar. Çok sevdiğim için azim ettim. Buraya kadar geldim. Kadınların yapması gerekiyor. Bir kadın olarak biz istersek her şeyi yapabiliriz. Bir kadın ve anne olarak devam ediyorum. Çocuklarımdan dolayı da işime daha da çok sarıldım. Kadının eli her yere değmeli. Sabah işe başlıyorum. Silme aracıyla güne başlıyoruz. Çöp arabasıyla döküme gidiyorum. Hep temizlik yapıyoruz. Çayeli'ni daha temiz hale getirmek için çalışıyoruz. Gündüz Çayeli'ni temizliyorum. Akşam çocuklarıma bakıyorum. Sadece Çayeli'ne değil, her yere kadın eli değmesi lazım. Kadın elinin değdiği her iş daha da güzelleşir" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çayeli'nde Temizlik Göreviyle Kadın Gücünü Gösteriyor - Son Dakika

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