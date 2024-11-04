Çayırova'da Modern Sebze-Meyve Hali Hizmete Girecek - Son Dakika
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Çayırova'da Modern Sebze-Meyve Hali Hizmete Girecek

Çayırova\'da Modern Sebze-Meyve Hali Hizmete Girecek

Çayırova Cumhuriyet Mahallesi'nde inşa edilen yeni sebze ve meyve hali, geçici kabul aşamasına geçerek hizmete girmeye hazırlanıyor. 25 bin metrekare alan üzerine kurulan modern yapı, Gebze bölgesinin meyve ve sebze sektörüne önemli katkılar sağlayacak.

04.11.2024 15:04  Güncelleme: 15:07
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Çayırova Cumhuriyet Mahallesi'nde günümüz teknolojisine uygun şekilde inşa edilen sebze ve meyve halinde tüm imalatlar tamamlandı. Geçici kabul aşamasına geçilen modern hal binası çok yakın bir zamanda hizmete girecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, nüfus artışına bağlı olarak ihtiyaçları da artan Gebze bölgesine büyük ve modern bir sebze meyve hali kazandırdı. Çayırova Cumhuriyet Mahallesi'nde 25 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen yeni hal binası Gebze bölgesinde meyve ve sebze sektörüne yeni bir soluk getirecek. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın idaresinde inşa edilen yapıda son imalatlar yapıldı.

Çevre saha betonları ile ızgaraların montajı ve altyapı imalatlarını tamamlayan ekipler, dükkanların ve idari binaların tüm vitrifiye montajlarını da bitirdi. Kasa depoların imalatları ile kepenk montajlarının tamamlandığı projede şu an dükkan içi kantarlar yapılıyor. Önümüzdeki günlerde ise saha alanında yol çizgileri ve park yerleri çizilecek.

Projede 120 metrekare büyüklüğünde 34 dükkan, sandık depoları, mescit, tuvaletler, teknik hacimler, çay ocağı, büfe, lokanta ve berber yer alıyor. 68 tır parkı ve 63 araçlık otopark alanıyla esnafın modern bir şekilde hizmet vereceği yeni hal binasında geçici kabul aşamasına geçildi. Gebze'de fiziki şartların yetersiz olması nedeniyle ihtiyacı karşılayamayan mevcut sebze ve meyve hali çok yakın bir zamanda yeni yerine taşınacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çayırova'da Modern Sebze-Meyve Hali Hizmete Girecek - Son Dakika

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