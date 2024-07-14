ÇAYKUR, Yoğun Çay Toplanması Nedeniyle Kontenjan Düzenlemesi Yaptı

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GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), üreticilerin yoğun çay toplanması sonucunda günlük işleme kapasitesinin üzerine çıkılmasını önlemek amacıyla yeni kontenjan düzenlemeleri uygulamaya başladı. ÇAYKUR, 10 Temmuz 2024 tarihinde dekar başına 50 kilogramlık bir kontenjan belirlenmişken, üreticilerin 3 gün içinde beklenenin üzerinde çay toplaması nedeniyle bu miktarı 30 kilograma indirdi.

ÇAYKUR tarafından dün akşam saatlerinde üreticilere gönderilen mesajla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, son 18 gündür yaş çay alımlarının serbest olduğu belirtilirken, üreticilerin tatil günlerini değerlendirmek için yoğun bir şekilde çay hasadına başladıkları ifade edildi. Ancak günlük kapasitenin aşıldığı ve kalite kaybını önlemek adına alımların dekara 30 kilogramla sınırlı tutulacağı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, üreticilerin acele etmemesi gerektiği ve doğru bilgiyi ÇAYKUR'un resmi kanallarından alması gerektiği belirtilerek, kurum dışı açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.

ÇAYKUR yetkilileri, çay toplama sürecinin verimliliğini artırmak ve kaliteyi korumak adına alınan bu kararların geçici olduğunu ve üreticilerin işlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için önemli olduğu bildirdi.