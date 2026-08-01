ÇEDES Projesi ile Başarı Belgeleri Verildi

Van'ın İpekyolu İlçe Müftülüğü tarafından, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi ile gençlik faaliyetlerinde görev alan din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticilerine yönelik başarı belgesi takdim programı düzenlendi.

İpekyolu İlçe Müftülüğünde gerçekleştirilen programa İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu, Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü M. Cevat Geylani, Din Hizmetleri Uzmanı Bahreddin Bildirici, imam hatipler, müezzin kayyımlar ve Kur'an kursu öğreticileri katıldı. Programda konuşan İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu, ÇEDES Projesi ile gençlik faaliyetlerinin çocuk ve gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Bu çalışmaların büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle yürütüldüğünü belirten Tavlaşoğlu, görev alan personelin gayretlerinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, gençliğe yönelik hizmetlerin aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından, ÇEDES projesi ile gençlik faaliyetlerinde yıl boyunca üstlendikleri görev ve sorumlulukları başarıyla yerine getiren imam hatipler, müezzin kayyımlar ve Kur'an kursu öğreticilerine İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu tarafından başarı belgeleri takdim edildi.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.