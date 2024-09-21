Cemal Dönmezer\'in Cenazesi Toprağa Verildi

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Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden merhum Alparslan Türkeş'in dava arkadaşlarından avukat Cemal Dönmezer'in (71) cenazesi Çayalanı Mezarlığında toprağa verildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Olympos'ta yaşayan Cemal Dönmezer uzun süreden beri karaciğer yetmezliği yüzünden tedavi görüyordu. Avukat Cemal Dönmezer (71) tedavi gördüğü hastanede dün vefat etti. Hukukçu Ordinaryüs Prof. Dr. Sulhi Dönmezer'in oğlu olan Cemal Dönmezer için cenaze namazı Kumluca Yazır Mahallesi Kilisyakası Camii'nde Kumluca Müftüsü Bedir Aydın tarafından kıldırıldı.

Dönmezer'in cenazesi kılınan cenazesi namazından sonra Çayalanı Mezarlığında toprağa verildi. - ANTALYA