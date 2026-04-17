Cemil Çiçek: "Özal Türkiye\'ye çağ atlattı, üç temel özgürlükle dönüşüm sağladı"

TBMM 24. Dönem Başkanı Cemil Çiçek, Malatya'da düzenlenen "Özallı Yıllar" konferansında Turgut Özal'ın Türkiye'nin dönüşümünde kritik rol oynadığını belirterek, "Özal hayatın içinden gelen bir liderdi, Türkiye'ye çağ atlattı" dedi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesi tarafından 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın vefatının 33. yıl dönümü dolayısıyla "Özallı Yıllar" konferansı düzenlendi. Turgut Özal Üniversitesi Yeşilyurt Kampüsü'nde gerçekleştirilen programda konuşan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, üniversitenin akademik ve fiziki gelişimine ilişkin bilgiler verdi.

Rektör Bentli, lisans program sayısında yüzde 67 artış sağlandığını, öğrenci sayısının 4 bin 500'den 12-13 bin seviyesine ulaştığını söyledi. Akademik kadronun güçlendirildiğini belirten Bentli, TÜBİTAK'tan 30 proje ile 35 milyon TL, Avrupa Birliği projelerinden ise yaklaşık 1,7 milyon avro destek sağlandığını ifade etti.

Konferansta konuşan TBMM 24. Dönem Başkanı Cemil Çiçek, Turgut Özal'ın devlet, siyaset ve ekonomi alanında Türkiye'nin dönüşümüne önemli katkılar sunduğunu söyledi. Çiçek, Türkiye'nin milli mücadeleyle kazandığı bağımsızlığa, Cumhuriyet'in kuruluşuna ve demokrasi sürecine dikkat çekerek bu üç temel kazanımın ülkenin en önemli değerleri olduğunu belirtti. Özal'ın devlet planlama teşkilatından özel sektör tecrübesine, dış ilişkilerden siyasal birikimine kadar çok yönlü bir lider olduğunu ifade eden Çiçek, "Özal hayatın içinden gelen, devleti ve toplumu iyi tanıyan bir liderdi" dedi.

Türkiye'nin savunma sanayi ve ekonomik gelişimine de değinen Çiçek, Özal döneminde savunma sanayine yönelik kurumsal adımların atıldığını, Roketsan ve çeşitli üretim altyapılarının bu süreçte temellerinin güçlendiğini belirtti. TOKİ'nin kuruluş sürecine de değinen Çiçek, Türkiye'de gecekondu sorununa karşı önemli bir adım atıldığını, toplu konut politikalarının bu dönemde kurumsallaştığını ifade etti.

Özal'ın Türkiye'ye kazandırdığı en önemli yaklaşımın üç temel özgürlük olduğunu kaydeden Çiçek, bunları fikir ve ifade özgürlüğü, inanç ve vicdan özgürlüğü ile teşebbüs özgürlüğü olarak sıraladı. Çiçek, bu özgürlüklerin Türkiye'nin çağ atlamasında temel rol oynadığını söyledi. Çiçek ayrıca Özal'ın turizm, ekonomi ve dış politika vizyonuyla Türkiye'nin dünya ile daha entegre hale geldiğini, ihracat ve döviz gelirlerinde önemli artışlar yaşandığını da kaydetti.

Programa, TBMM 24. Dönem Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Malatya Vali Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, siyasi parti ile STK temsilcileri akademisyen ve öğrenciler katıldı. - MALATYA