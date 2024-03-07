CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Karabağlar'da Mahalle Muhtarlarıyla Buluştu

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Karabağlar'da mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. İlçenin sorunlarını bildiğini ve bunlara çözüm üreteceklerini söyledi. Tugay, "İzmir'i kötüleyenler var ya özellikle onların duymasını istiyorum. İzmir bu aşağılanmayı hak etmiyor. İzmir küçümsenecek bir yer değil. Yapacağımız hizmetlerle kenti daha güzel yerlere getireceğiz" dedi.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Karabağlar'da görev yapan mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Toplantıda Tugay'a CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil Kınay, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Bülent Sözüpek de eşlik etti. Tugay, Karabağlar Uğur Mumcu Parkı'ndaki buluşmada ilçenin sorunlarını bildiklerini, göreve geldiklerinde bunlara çözüm üretmek için çalışacaklarını söyledi. 5 yıllık süreci sağlıklı ve planlı şekilde geçireceklerini anlatan Başkan Tugay, "Bundan sonraki süreçte muhtarlarımızla doğrudan iletişim halinde olacağız. Bu şekilde kentimizi daha başarılı bir şekilde yöneteceğiz. Amacımız hizmetin en iyisini yapmak. İzmir'in kendi doğal yapısını bozmadan hizmet üreteceğiz. Kentimizi sorunlardan arındırarak, yaşanabilir bir kent haline getirmek istiyoruz" dedi.
"İZMİR KÜÇÜMSENECEK BİR YER DEĞİL"
İzmir'in Birleşmiş Milletler'in (BM) Yaşanabilir Şehirler sıralamasında 58'inci sırada yer aldığını anımsatan Cemil Tugay, şunları söyledi:
"Dünyada bir çok şehir var. İzmir'in bulunduğu yer fena değil. İzmir'i kötüleyenler var ya özellikle onların duymasını istiyorum. İzmir bu aşağılanmayı hak etmiyor. İzmir küçümsenecek bir yer değil. Ama biz yapacağımız hizmetlerle kenti daha güzel yerlere getireceğiz."
"HERKES EŞİT HİZMETİ HAK EDİYOR"
CHP'nin yerel seçimlerde adaylarını dğiştirdiğini belirterek, değişimin nedenlerini anlatan Tugay, "Mevcut belediye başkanlarımız başarısız değil. Değişimin nedenini böyle düşünmemek gerekiyor. Ancak taze kan olması herkes için olumlu. Biz İzmir'de Aziz başkanımız, Muhittin başkanımız gibi önemli isimlerin mirasını devralıyoruz. İzmir kimsenin aşağılamasını hak edecek bir düzeyde değil. Çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Bunu sağlamada CHP'li belediyelerin büyük katkısı var. Türkiye'de insanları bölerek, ayrıştırarak yönetenler var. Ama CHP, kimsenin dinine, mezhebine siyasi görüşüne bakmadan hizmet ediyor. Oysa herkes vergi veriyor ve herkes eşit hizmeti hak ediyor" dedi.
İzmir'in en fazla arıtma tesisi olan, en fazla raylı sistemi bulunan şehirlerden olduğunu kaydeden Tugay, "Bunları kim yaptı. CHP'li siyasetçiler bu şehre değer kattı. Aynı bilinçle hareket edeceğiz. Sorunları erken fark edip çözüm üretmek istiyoruz. Disiplinli bir bütçe, nitelikli bir kadro ile 5 yılda İzmir'e çok iyi hizmet edeceğiz" diye konuştu.
"ÇOK İYİ ÇALIŞACAĞIZ"
CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da CHP'nin adayları için destek istedi, "Bu dönem çok daha iyi çalışacağız" dedi. CHP Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil Kınay ilçeyi birlikte yöneteceklerini belirterek, "İlk bir ay içinde mahalle komisyonlarımızı kuracağız. 58 mahallemizin tamamına ulaşacağız. Bundan sonra da bu görüşmelere düzenli olarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
MAHALLEDE HALK BULUŞMASI
Cemil Tugay daha sonra Karabağlar'ın Şehitler Mahallesi'nde yurttaşlarla buluştu. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın da katıldığı buluşmada, her zaman halkla bir arada olacağının sözünü veren Tugay, dezavantajlı kesimleri koruyacaklarını, herkesin ayrımcılığa uğramadan, hak ettiği gibi yaşaması için mücadele edeceklerini belirtti.
"BELEDİYELERE ÇOK İŞ DÜŞÜYOR"
Ali Mahir Başarır ise Türkiye'nin her yerini gezdiklerini, ülkenin büyük sorunlarının olduğunu vurgulayarak, "Emeklisi, işçisi, genci, memuru büyük sıkıntıda. Belediyelerimize büyük iş düşüyor. İyi bir oyla seçileceksiniz. Sandık kapandıktan sonra bu şehrin tüm insanlarını kucaklamanızı isterim. Bize oy verecek ve vermeyecek olanlar var. Ama şunu herkes bilsin ki oy veren de vermeyen de bizim. Artık bu ülkenin ayrışmasını, bölünmesini, halkın kutuplaşmasını istemiyoruz. Emekli ve işçi zordaysa belediyelerimiz evlere girip insanlara dokunmalı. Hangi partiden olursa olsun İzmir'deki her insan seçimden sonra bizim olacak" dedi.
Son Dakika › Yerel › CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Karabağlar'da Mahalle Muhtarlarıyla Buluştu - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Projesi açılış töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu eleştirerek, İstanbul'un trafik sorununu ve ulaşım projelerini konuştu. Ayrıca, yeni projelerin hayata geçirileceğini ve İstanbul'un yapı stokunun yenileneceğini belirtti. Erdoğan, sosyal medya belediyeciliğinin kullanım tarihinin yakında sona ereceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İstanbul'a hizmet sorumluluğu, yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gelecek 5 yıllık dönemde hayata geçirilecek projelerini düzenlenen toplantı ile açıkladı.
Yeniden Refah Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Vehbi Orakçı, Haberler.com yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ses getirecek bir iddiada bulundu. Orakçı, İmamoğlu'nun AK Parti'ye geçmek için kendisinden yardım istediğini öne sürdü.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, CHP'li belediyenin Kırşehir'deki 5 yılını değerlendirdi ve belediyenin AK Parti döneminde başlatılan projeleri tamamlayamadığını belirtti.
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Karakeçili, partinin genel başkanı Meral Akşener'in yanlış kararlar aldığını ve parti içindeki demokratik sürecin bozulduğunu belirtti. Karakeçili, İYİ Parti'nin üzerine oynanan bir oyun ve yapılan bir operasyon olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin açılış töreninde konuştu. Törene davet edilip edilmediği hafta boyunca çeşitli tartışmalara konu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik dikkat çeken sözler sarf eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 yıl boşa geçti. Murat Kurum kardeşimizin şehrin emanetini devralmasıyla projelerimiz daha da hızlanacak. Şu anda İstanbul'da bulunan bu zat veya zevat böyle bir imkana sahip değil" dedi.
CHP Hopa Belediye Başkan Adayı Utku Cihan, aday ve proje tanıtım toplantısı düzenledi. Cihan, belediyeleri borçla bırakmayacaklarını ve daha iyilerini yapacaklarını söyledi. Projeleri arasında tır parkları, kent konseyi ve mahalle meclisleri yer alıyor.
SAGEM (Selçuklu Aile Gelişim Merkezi) İlçe Sakinlerine Hizmet Vermeye Başladı
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimi öncesinde seçim çalışmaları çerçevesinde 6 mahallede vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Öztürk, kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla sorunları dinleyerek, projeler hakkında bilgi verdi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, gelecek dönem için üç projesini açıkladı. Toplantıda, Cumhuriyet'in 100. yılında partiye yeni katılan 100 üyeye parti rozeti takıldı. Belediye Meclis Üyeleri adayları ve İl Genel Meclis Üyesi adayları tanıtıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, CHP Efes Selçuk İlçe Örgütü, İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, meclis üyesi adayları, ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları ile bir araya geldi. Tugay, Selçuk'ta yenilenmiş bir belediyecilik anlayışıyla hizmet vereceklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?