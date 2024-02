Yerel

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Menderes'te seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi,, vatandaşlarla buluştu. AKP'li rakibinin seçim afişlerinde partisinin logosunu kullanamadığını belirten Tugay, "Niye kullanmıyorlar? Utanıyorlar. İnsanlarımıza bu yoksulluğu yaşattıkları için utanıyorlar, emeklilerimize bu yokluğu yaşattıkları için, öğrencilerimize okula aç gitme durumunu yaşattıkları için, kadınlarımıza yaptıkları baskılar yüzünden utanıyorlar" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek, CHP Menderes İlçe Başkanı Hakan Karakurt, ilçe örgütü ve partililerin eşlik ettiği Cemil Tugay, Menderesliler tarafından coşkuyla karşılandı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Menderes'te düzenledikleri ilk miting olduğunu belirten Tugay, "Nice mitinglerimiz nasip olsun inşallah, çok daha büyük kalabalıklar nasip olsun bizlere" dedi. Kendisine gelincik veren Fatma İçen'i sahneye davet eden Tugay, "Bu gelincikleri kim verdi bana. Sen gel buraya, doya doya sarılamadım sana biraz önce. Annem benim, değerli annem benim" diyerek sarıldı. Yaşlı kadın gördüğü ilgi karşısında gözyaşlarını tutamadı.

"İZMİR'İN KADINLARI GÜÇLÜDÜR"

Eşi Öznur Tugay'ın da kendisine eşlik ettiğini söyleyen Tugay, "Bana diyor ki 'Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldun senin yanında bir kadın lazım. İzmir'in kadınlarını temsilen benim de orada görünmem lazım' diyor. İzmir'in kadınları güçlüdür diyor. Her gün gittiğimiz her yerde daha fazla kalabalık daha fazla sevgi daha fazla gülümseyen yüz görüyorum. Ben sizlere kurban olurum. Sizlere elinizdeki o kırmızı beyaz bayrağımıza altı okumuza ve memleketimin güzel insanlarına, hayatım boyunca inandığım güzel insanlara, değerlere, Cumhuriyetimize, kahramanlarımıza ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüze, onun değerlerine kurban olurum. Bana 'biraz fazla sakinsin' diyorlar. Ben de diyorum ki bu güzel milletin karşısında önce edepli olmayı bilmek, önce kendini bilmek lazım. Aramızda çocukları görüyorum, bilmiyorum bana mı öyle geliyor, her gittiğim mitingde daha fazla çocuk ve genç görüyorum. Ben her çocuğu gördüğümde onlara sarılmak, sevgi göstermek, alnından, yüzünden, gözünden öpmek istiyorum. Onlara demek istiyorum ki merak etme evlat merak etme, İzmir'de de Türkiye'nin dört bir yanında da biz senin geleceğin için mücadele edeceğiz. Ben gerektiği zaman sesimi yükseltmeyi de bilirim" ifadelerini kullandı.

"3 KURUŞ SADAKA VERİR GİBİ"

Çocukken babası ile gittiği eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in mitinginde yaşadıklarını anlatan Tugay, AKP'li rakibinin seçim afişlerinde parti logosunu kullanmamasını da eleştirerek şöyle konuştu:

"Babam beni Ecevit'in mitingine götürmüştü. Orada demiştim ki Allah'ım bu nasıl bir ortam, nasıl bir sevgi, nasıl bir umut. Bugün bu ülkede biz bir şey yaşıyoruz, biraz önce Ednan vekilim bir şey söyledi, dedi ki 'aday oluyor adamlar kendi partilerinin rengini kullanmıyorlar afişlerinde, kendi partilerinin sembollerini kullanmıyorlar'. Niye kullanmıyorlar? Utanıyorlar. İnsanlarımıza bu yoksulluğu yaşattıkları için utanıyor, emeklilerimize bu yoklukları yaşattıkları için, öğrencilerimize okula aç gitme durumunu yaşattıkları için, kadınlarımıza yaptıkları baskılar yüzünden utanıyorlar. Bu ülkede yaptıkları adaletsizlikler yüzünden utanıyorlar. Çiftçilerimizin hakkını vermedikleri için utanıyorlar. İnsanların aldıkları maaşlar 3 kuruş market alışverişine, kira ödemeye yetmiyor ondan dolayı utanıyorlar. Engellileri de düşünmüyorlar, bu ülkede dezavantajlı, gariban durumdaki insana sadece 3 kuruş sadaka verir gibi yardımlar yaparak, tam 20 milyon insanı sosyal yardıma muhtaç hale getirdiler. Oysa o insanlara iş vermeliydiniz, doğru düzgün emekli maaşı vermeliydiniz, sosyal güvence sağlamalıydınız. Bugün hastanelerimizde doktor yok artık, doktorlar birer birer gidiyor, ülke dışına kaçıyor. Gençlerimiz üniversitelerden derecelerle mezun oluyor ama burada kalmıyorlar, hepsi yurtdışına gidip orada yaşamaya çalışıyor. Bütün bu utanç tablosunun sorumlusu olarak elbette ki afişlerine o ampulü koyamıyorlar."

"TOMBALADAN BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ"

Cemil Tugay, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın iftira ile görevden alındığını, suçsuz olduğu mahkeme kararıyla belirlense de görevine iade edilmediğini dile getirerek, "Ben de geldim burada o itiraz eylemine. Başkanımızı, Mustafa başkanı iftiralarla haksız yere görevinden aldılar. Daha sonra suçsuz olduğu mahkeme kararıyla belirlendi. Ne yazık ki görevine iade de edilmedi. Biliyorsunuz Menemen'de de benzer bir şeyi yaptılar ve orada tombaladan bir adamı çıkardılar ve başkan vekili olarak senelerce oturttular. Diyorlar ki 'siz belediye başkanlarını hükümetten seçin hükümete yakın seçin ondan sonra göreceksiniz nasıl para yağdıracağız, nasıl daha fazla hizmet yapacağız'. İnanmamızı bekliyorlar değil mi? Bakın Menemen'de tombaladan bir belediye başkan vekili çıkardılar mı çıkardılar. Sonra Menemen'in milyonlarca metrekare yerini sattırdılar ve o parayı ona buna dağıtıp çar çur ettiler. Bu mu? Bunun için mi siz kendinizden olana belediye başkanlığı istiyorsunuz? İnsanların bu yalana inanacağına mı inanıyorsunuz" dedi.

"508 NUMARALI OTOBÜS HATTI BURAYA GELECEK"

Yurttaşların isteği üzerine 508 numaralı otobüs hattının yeniden Menderes'te hizmet vereceğini dile getiren Cemil Tugay, şöyle devam etti:

"Halk 508'i geri istiyorsa o 508 en kısa zamanda geri gelecek, aktarmalı gitmeyeceksiniz. Değerli kardeşlerim, sevgili Menderesliler, içimizde sevgi ve saygı varsa, insanlarımızın derdine çare bulmak inanın zor değil. Ben onu derhal ve acilen yapacağım. Burada herkesin ortasında söylüyorum, 508 en kısa zamanda geri gelecek. Menderes, Cumaovası, İzmir'imizin en güzel köşelerinden birisi, bir tarım cenneti biliyorsunuz. Denize kıyılarıyla gerçek bir turizm cenneti. Değeri çok yüksek bir yer. İçinizdeki bu heyecana çok mutlu oluyorum. Lütfen böyle konuşmaya, talepte bulunmaya, istemeye devam edin. Biz de size en iyi şekilde hizmet edelim. Biz sizi dinlemekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz, hiç merak etmeyin. Önümüzdeki günlerde Menderes'te yapılan tarımın desteklenmesi için belediye üzerinden tohum olsun, gübre olsun, mazot olsun, su olsun aklınıza gelebilecek her türlü alanda destek vermek için fırsat arayacağım. Tarımı, ticareti, üretimi, turizmi desteklemek için dolayısıyla şehrimizde iş sahalarının, zenginliğin, üretimin, markalaşmanın artması için çok çalışacağım. İzmir kimseye el açmadan muhtaç olmadan Türkiye'nin tüm diğer şehirlerine fark atacak, bu ülkede başka bir şehrin hakkını yemeden, biliyorsunuz İzmir'in hakkını çok yediler, yemeye devam ediyorlar. Biz başka bir şehrin hakkını yemeden büyüyen gelişen insanlarına refah sağlayan, iş sağlayan bir şehir olacağı. Ben İzmir'in gücüne inanıyorum"

Konuşmanın ardından Tugay, Menderes esnafını ziyaret etti; seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi.