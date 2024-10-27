Cengiz Çavuş İçin Veda Yemeği Düzenlendi

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Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cengiz Çavuş'un Karaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne atanması dolayısıyla veda yemeği tertiplendi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yeni atamalar yapıldı. Karaman İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne Erzincan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Cengiz Çavuş atandı.

Cengiz Çavuş için düzenlenen veda programına Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı Yusuf İzci ve birim amirleri katıldı.

Vali Aydoğdu, İl Müdürü Cengiz Çavuş'a, Erzincan'a yaptığı güzel ve başarılı hizmetler için teşekkür ederek, yeni görev yerinde de başarılar diledi. - ERZİNCAN