CEO\'yu Öldürmekten Suçlu Bulundu

ABD merkezli sigorta şirketi UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ı öldürmekle suçlanan Luigi Mangione, bugün görülen duruşmada hakkındaki federal takip suçlamalarını kabul etti. Mangione mahkemede, "Bay Thompson'ı vurdum ve öldü. Yaptığım şeyin yasa dışı olduğunu biliyordum" dedi. Mangione'nin cezasının 18 Aralık'ta açıklanacağı bildirildi.

ABD merkezli sağlık sigortası şirketi UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ın Aralık 2024'te New York'un Manhattan bölgesinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin federal davada kritik bir gelişme yaşandı. Thompson'ı öldürmekle suçlanan Luigi Mangione, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakkındaki iki federal takip suçlamasını kabul etti. Daha önce hem federal hem de eyalet davalarında suçsuz olduğunu savunan Mangione, böylece federal davada savunmasını değiştirmiş oldu.

New York Bölge Yargıcı Margaret Garnett'in başkanlık ettiği duruşmada, Mangione'ye iddianamenin birinci ve ikinci maddelerine ilişkin savunması soruldu. Mangione, her iki suçlama için de "Suçluyum" yanıtını verdi. Garnett, Mangione'nin suçunu kendi isteğiyle ve sonuçlarını bilerek kabul ettiğini teyit ederek, beyanını kayda geçirdi.

"Bay Thompson'ı vurdum ve öldü"

Mangione, suçunu kabul etmesinin ardından Brian Thompson'ın öldürülmesine ilişkin mahkemede doğrudan itirafta bulundu. Olay günü yaptıklarını anlatan Mangione, "Bay Thompson'ı vurdum ve öldü" ifadelerini kullandı. Mangione, eyleminin hukuka aykırı olduğunun farkında olduğunu da belirterek, "Yaptığım şeyin yasa dışı olduğunu biliyordum" dedi.

Federal Savcı Dominic Gentile, davanın yargılamaya gitmesi halinde savcılığın kanıtlaması gereken hususları sıraladı. Gentile, bunlardan birinin "sanığın davranışının Brian Thompson'ın ölümüne yol açmış olması" olduğunu belirtti. Mangione, savcının açıklamaları sırasında Gentile'ye dönerek konuşmasını dinledi.

"15 milyar dolardan fazla varlığı yöneten bir firmanın yatırımcısı gibi davrandım"

Mangione, ifadesinde Thompson'ı hedef almadan önce yaptığı hazırlıklara ilişkin de ayrıntılar verdi. Yıllarca kırık bel nedeniyle ağrı çektiğini ve benzer sorunları yaşayan diğer kişilerin deneyimlerine de tanık olduğunu söyleyen Mangione, UnitedHealthcare'in yıllık yatırımcı toplantısını Aralık 2024'te düzenleyeceğini öğrendiğini anlattı. Toplantının yerinin kamuoyuna açıklanmadığını belirten Mangione, araştırma yaparak etkinliğin nerede gerçekleştirileceğini ve kimlerin katılacağını tespit ettiğini söyledi. Mangione, "2024 yılının Kasım ayında New York eyaleti dışından Manhattan'a seyahat ettim. Ardından 15 milyar dolardan fazla varlığı yöneten bir firmanın yatırımcısı gibi davranarak UnitedHealthcare yöneticilerine e-posta gönderdim ve konferans hakkında bilgi istedim. Sigorta şirketleriyle önceki etkileşimlerimin aksine bir saat içinde yanıt aldım" ifadelerini kullandı.

"Savcılıkla ceza konusunda anlaşma yapılmadı"

Duruşmada Mangione'nin suçunu kabul etmesinin savcılıkla yapılan bir ceza anlaşmasının parçası olmadığı da ortaya çıktı. Yargıç Garnett, hükümet ile savunma arasında herhangi bir anlaşmaya varılıp varılmadığının teyit edilmesini istedi. Mangione'nin avukatı Karen Friedman Agnifilo, taraflar arasında böyle bir anlaşmanın bulunmadığını doğruladı. Böylece Mangione'nin alacağı cezanın süresine ilişkin savcılık ve savunma arasında önceden belirlenmiş bir uzlaşmanın bulunmadığı belirtildi.

Garnett ayrıca, Mangione'ye suçunu kabul etmesi karşılığında herhangi bir söz verilip verilmediğini veya tehdit edilip edilmediğini sordu. Mangione, her iki soruya da "hayır" yanıtını verdi. Mangione, suçunu kabul etmenin sonuçlarını avukatlarıyla görüşme fırsatı bulduğunu ve avukatlarının kendisini temsil etme biçiminden memnun olduğunu söyledi.

"Suçunuzu kabul ederek, azami cezaya kadar herhangi bir cezanın verilmesi ihtimalini göze alıyorsunuz"

Yargıç Garnett, Mangione'ye suçunu kabul etmesinin hukuki sonuçlarını ayrıntılı şekilde anlattı. Mangione'nin en fazla müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu belirten Garnett, "Suçunuzu kabul ederek, azami cezaya kadar herhangi bir cezanın verilmesi ihtimalini göze alıyorsunuz" dedi.

Garnett, federal ceza sisteminde şartlı tahliye bulunmadığını, iyi hal indirimi uygulanması durumunda dahi Mangione'nin aldığı hapis cezasının en az yüzde 85'ini cezaevinde geçirmek zorunda kalabileceğini ifade etti. Savcıların federal ceza yönergelerine göre Mangione için 292 ila 365 ay, yani yaklaşık 24 yıl 4 ay ile 30 yıl 5 ay arasında hapis cezası öngördüklerini belirten Garnett, bu hesaplamanın mahkeme açısından bağlayıcı olmadığının altını çizdi. Garnett, nihai cezanın uygun gördüğü şekilde mahkeme tarafından belirleneceğini ifade ederek, Mangione'yi, "Sonunda vereceğim ceza ne olursa olsun savunmanızı geri çekmenize izin vermeyeceğim" sözleriyle uyardı. Yargıç ayrıca suçlamalar kapsamında denetimli serbestlik, para cezası ve mağdur tarafına tazminat ödenmesi gibi ek yaptırımların da uygulanabileceğini bildirdi.

"Eyalet davasındaki cezayla peş peşe uygulanabilir"

Duruşmada Mangione hakkında New York eyalet mahkemesinde devam eden cinayet davası da gündeme geldi. Garnett, Mangione'nin eyalet davasında da suçlu bulunması ve hapis cezasına çarptırılması halinde federal ve eyalet cezalarının peş peşe uygulanabileceğini belirtti. Mangione, bu ihtimali anladığını "Evet" diyerek teyit etti.

Mangione'nin cezası 18 Aralık'ta açıklanacak

Yargıç Garnett, Mangione hakkındaki federal cezanın 18 Aralık'ta yapılacak duruşmada açıklanacağını bildirdi. Garnett, taraflardan herhangi birinin ceza duruşmasında canlı tanık dinletmeyi planlaması halinde mahkemeye en az iki hafta önceden bildirimde bulunmasını istedi. Mangione'nin 18 Aralık'taki ceza duruşmasına kadar federal gözaltında tutulmaya devam edileceği bildirildi.

Mangione'nin eyalet mahkemesindeki cinayet davasının önümüzdeki ay başlaması bekleniyor. Mangione, bu hafta başında son duruşma öncesi konferans kapsamında eyalet mahkemesinde de kısa süreliğine hakim karşısına çıkmıştı. Federal suçlamaları kabul etmesinin eyalet davası üzerinde nasıl bir etkisi olacağı ise yakından takip ediliyor. Mangione'nin avukatlarının federal davadaki suç kabulünü gerekçe göstererek aynı olay nedeniyle eyalet mahkemesinde yargılanmasının "çifte yargılama" yasağına aykırı olduğunu savunabileceği ve eyalet davasının düşürülmesini talep edebileceği değerlendiriliyor