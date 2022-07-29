Çerkezköy'de 8. Yaz Spor Okulu Devam Ediyor - Son Dakika
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Çerkezköy'de 8. Yaz Spor Okulu Devam Ediyor

29.07.2022 16:42
Çerkezköy'de 8. Yaz Spor Okulu Devam Ediyor

Çerkezköy Belediyesi tarafından bu yıl 2 bin 500 öğrencinin katılımıyla 8’incisi düzenlenen Yaz Spor Okulu'nda 17 branşta eğitimler devam ediyor.

Çerkezköy Belediyesi tarafından bu yıl 2 bin 500 öğrencinin katılımıyla 8'incisi düzenlenen Yaz Spor Okulu'nda 17 branşta eğitimler devam ediyor.

Çerkezköy Belediyesi tarafından bu yıl 2 bin 500 öğrencinin katılımıyla 8'incisi düzenlenen Yaz Spor Okulu'nda 17 branşta eğitimler devam ediyor. Çerkezköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından iki dönem halinde düzenlenen Yaz Spor Okulu'nda 17 branşta eğitimlerin devam ettiğini kaydeden Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, "Yaz Spor Okulumuzda bu yıl öğrencilerimize futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, badminton, kort tenis, geleneksel çocuk oyunları, okçuluk, halk dansları, çocuk yogası, modern dans, karma dövüş, güreş, işaret dili, karate, satranç, özel çocuklarda spor ve hareket eğitimi branşlarında kurslar veriliyor. 2 bin 500 öğrencimizin katılımıyla 18 Temmuz Pazartesi günü başlayan kurslarımızın ilk dönemi 5 Ağustos Cuma günü sona erecek" dedi.

İKİNCİ DÖNEM KURSLARI 8 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Yaz Spor Okulları'nda, konusunda uzman eğitmenlerin eğitim verdiğini belirten Akay, "Kurslarımızın öğrencilerimiz için faydalı olacağına inanıyorum. Yaz Spor Okulumuzun, katılan öğrencilerimiz ve velilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu yıl kurslarımıza 2bin 500'e yakın öğrencimiz kayıt yaptırdı. İlk dönemi 5 Ağustos'ta sona erecek olan Yaz Spor Okulumuzun, ikinci dönemi 8 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olup, 26 Ağustos Cuma günü sona erecek" diye konuştu.

"ÖĞRENCİLERİMİZE VE EĞİTMENLERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Çerkezköy Belediyesi 8. Yaz Spor Okulu'nda Halk Oyunları, İşaret Dili, Çocuk Yogası ve Modern Dans kurslarının Belediye Hizmet Binası'nda Çok Amaçlı Salon'da verildiğini sözlerine ekleyen Akay, "Satranç kursumuz Atatürk Kültür Merkezi'nde, diğer bütün kurslarımız ise 29 Ekim Spor Kompleksi'nde veriliyor. Bu vesile ile bir kez daha 8. Yaz Spor Okulumuzun hayırlı olmasını temenni ediyor, öğrencilerimize ve eğitmenlerimize başarılar diliyorum. Ayrıca bizlere güvenerek çocuklarını Yaz Spor Okulu kurslarımıza kayıt ettiren tüm velilerimize de teşekkür ediyorum" dedi.

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Kaynak: ANKA

Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çerkezköy'de 8. Yaz Spor Okulu Devam Ediyor - Son Dakika

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