Çerkezköy Belediyesi Üstyapı Çalışmalarını İnceledi

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Çerkezköy Belediyesi'nin devam eden üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Vahap Akay, "Yapımında önemli mesafe katettiğimiz Kızılpınar Atatürk Mahallesi ve Yıldırım Beyazıt Mahalleleri Düğün Salonu inşaatları ile atıl durumdaki eski Veliköy Belediye Hizmet Binası tadilatını 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamlayarak, vatandaşlarımızın hizmete açacağız" dedi.

Çerkezköy Belediye Başkan Yardımcısı Levent Yıldırım, Fen İşleri Müdür Vekili Mustafa Kanburoğlu ile birlikte Çerkezköy Belediyesi'nin devam eden üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Akay, 2023'ün yaz ayları başında temeli atılan Kızılpınar ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kapalı Düğün Salonları'nın kaba inşaatlarının tamamlandığını belirterek, "Her iki düğün salonumuzun kaba inşaatları tamamlandı ve ince işçilik çalışmaları da hızlı bir şekilde devam ediyor. İnce işçilik çalışmalarımızın hızlı bir şekilde devam ettiği düğün salonlarımızı 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamlayarak, vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Veliköy Mahallemizdeki modern düğün salonumuzda olduğu gibi Kızılpınar Atatürk ve Yıldırım Beyazıt Mahallelerimizde hizmete açacağımız iki yeni düğün salonumuzda vatandaşlarımızın mutluluklarına ortak olacağız" dedi.

ATIL BİNA TADİLATI BİTİYOR

Başkan Akay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzun yıllardır atıl durumda bulunan ve 1990'lı yıllarda Veliköy Belediye Hizmet Binası olarak tasarlanan binayı gençlerimize ve çocuklarımıza hizmet vermeye yönelik bir alan haline dönüştürmek için başlattığımız tadilat çalışmalarında sona yaklaştık. Kısa sürede tadilat çalışmalarımızı tamamlayarak atıl durumda yıllarca bekleyen binayı içerisinde Etüt Salonları, Atölye Alanları ve Çocuk Akademisi olarak Veliköy'deki gençlerimizin ve çocuklarımızın hizmetine açacağız."

DİĞER ÇALIŞMALARI DA YERİNDE İNCELEDİ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kavak Dere kenarına yapılan park ve yeşil alan çalışmalarını da yerinde inceleyen Akay, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından Kava Dere kenarına yapılan park ve yeşil alan içerisine Çerkezköy Belediyesi tarafından yürüyüş yolu ve bisiklet yolu yapımını gerçekleştirdik. Yeşil alan düzenleme çalışmalarımızın devam ettiği alan tamamlanınca bölge sakinlerinin en güzel gezinti, dinlenme ve spor yapma alanı olacak" diye konuştu.

AKM VE VİYADÜK ARASINA KALDIRIM YAPILIYOR

Başkan Akay, daha sonra Kızılpınar Gültepe Mahallesi'nde Çerkezköy Belediyesi tarafından dere kenarına yapılan park ve yeşil alanı ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı; Atatürk Kültür Merkezi ile Atatürk Viyadüğü arasında yapımına başlanan kaldırım ve genişletme çalışmalarını da yerinde inceledi.