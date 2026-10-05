Çeşme Belediye Başkanı Denizli, mecliste 15,7 milyar TL\'lik satışı anlattı

(İZMİR) - Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda belediyeye yönelik arsa satışı ve "kaynakların nereye harcandığı" eleştirilerine yanıt verdi. Görev süresince gerçekleştirilen yatırımları ve sosyal destekleri kalem kalem anlatan Denizli, "Halkın cebinden çıkan parayı yine halka hizmet olarak döndürüyoruz. Biz kimseye lütufta bulunmuyoruz. Benim görev süremde Çeşme Belediyesinde hesabını veremeyeceğim tek bir kuruş yok" dedi.

Çeşme Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Lal Denizli başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda arsa satışları üzerinden belediye yönetimine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Başkan Denizli, belediyenin gelir ve harcamalarının denetime açık olduğunu vurguladı.

Eleştirileri yönelten meclis üyesinin Denetim Komisyonu'nda yer aldığını ve belediyenin harcamalarını inceleyerek oy birliğiyle kabul ettiğini hatırlatan Denizli, "Nereye harcandı bu para diye soruyorsunuz. Siz Denetim Komisyonu'nda bütün harcamaları incelediniz ve oy birliği verdiniz. Faaliyet raporumuz ortada. Yapılan satışlar, kullanılan kaynaklar, hangi hizmete ne kadar harcandığı kalem kalem belli ve kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılıyor" diye konuştu.

"MERKEZİ KURUMLARIN YAPTIĞI 15,7 MİLYAR TL'LİK SATIŞTAN ÇEŞME'YE HİZMET OLARAK DÖNEN YOK"

Merkezi kurumların Çeşme sınırları içerisinde gerçekleştirdiği taşınmaz satışlarına da dikkat çeken Başkan Denizli, son üç yılda toplam 108 bin 687 metrekarelik taşınmazın satışının gerçekleştirildiğini, bu satışların toplam bedelinin ise 15,7 milyar TL olduğunu ifade etti.

Çeşme Belediyesine son üç yılda Hazine, İller Bankası ve diğer merkezi kaynaklardan aktarılan toplam tutarın yaklaşık 694 milyon 800 bin TL olduğunu belirten Denizli, bu tutarın 140 milyon TL'lik bölümünün ise belediyenin açtığı ve yaklaşık iki buçuk yıl süren dava sonucunda elde edildiğini söyledi.

Hazine satışlarından yerel yönetimlere aktarılması gereken yüzde 27'lik paya işaret eden Denizli, "Eğer 15,7 milyar TL'lik satışta Çeşme'nin hak ettiği yüzde 27'lik pay ödenmiş olsaydı yaklaşık 4 milyar TL Çeşme Belediyesinin kasasına, Çeşme'ye hizmet olarak dönmek üzere aktarılacaktı" dedi.

YALNIZCA YOL YATIRIMLARINA 280 MİLYON TL

Belediyenin kaynaklarının hangi hizmetlerde kullanıldığını da anlatan Başkan Denizli, yalnızca yol yenileme, bakım ve onarım çalışmalarına 280 milyon TL harcandığını açıkladı.

Kamu binalarının bakım, onarım ve yenileme çalışmaları için ise yaklaşık 90 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirildiğini belirten Denizli; bu çalışmaların yalnızca belediyeye ait alanlarla sınırlı olmadığını, ilçedeki okullar, camiler ve farklı kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu alanlarda da belediyenin sorumluluk üstlendiğini söyledi.

Denizli ayrıca ÇAKOM, Ilıca Atatürk Kültür ve Spor Merkezi, Ilıca Raket Sporları Tesisi, Çiftlik Mahallesi sahil yenileme çalışmaları, Balıkçılar ve Terziler Sokağı düzenlemeleri ile Hanem Çeşme Sosyal Konut Projesi'nin ilk etabı gibi yatırımları hatırlattı. İlçe genelinde sahil yolları ve çevre aydınlatmalarının yenilendiğini, farklı noktalarda yağmur suyu altyapı çalışmalarının da belediye tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

"Paranın nereye gittiğini millet zaten sokakta görüyor" diyen Denizli, "Her gün sokaktayım, caddedeyim, mahalledeyim. Çeşme'de girip hesabını veremeyeceğim tek bir yer yok. Alnım ak, başım dik" ifadelerini kullandı.

17 YENİ PARK, 36 PARK YENİLEMESİ, 25 SPOR SAHASI

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmaları da paylaşan Denizli, görev süresince 17 yeni parkın ilçeye kazandırıldığını, 36 parkın yenilendiğini ve 25 spor sahasının baştan sona düzenlendiğini söyledi.

İlçe genelindeki 218 parkta bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildiğini belirten Denizli, son iki yılda dikilen ağaç ve bitkilerin 100 bini geçtiğini ifade etti. Okullara yaklaşık 200 ahşap bank ile öğrencilerin yemeklerini daha rahat yiyebilmesi amacıyla piknik masaları da sağlandığını aktardı.

"HALKIN PARASINI YİNE HALKA HİZMET OLARAK DÖNDÜRÜYORUZ"

Sosyal belediyecilik çalışmalarına da değinen Başkan Denizli; evde bakım ve evde sağlık hizmetlerinden kırtasiye desteklerine, öğrenci burslarından gıda desteklerine kadar pek çok alanda hizmetlerin kapsamının genişletildiğini söyledi. Son iki yılda yaklaşık 10 bin kumanya desteğinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirten Denizli, öğrencilere sağlanan burs miktarının da üç katına çıkarıldığını ifade etti.

Ramazan ayında daha önce birkaç gün gerçekleştirilen iftar programlarının 30 güne yayıldığını hatırlatan Denizli, sosyal desteklerin bir lütuf değil, belediyenin temel sorumluluğu olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Ben insanlara hep aynı şeyi söylüyorum: Bana teşekkür etmeyin. Bu zaten sizin paranız. Halkın cebinden çıkan parayı yine halka hizmet olarak döndürüyoruz. Biz kimseye lütufta bulunmuyoruz, yapmamız gereken görevi yapıyoruz. Bugün varız, yarın yokuz. Önemli olan görev yaptığımız süre boyunca şeffaf ve hesap verebilir olmak."

"İHALEYE ÇIKMAK, SATILDIĞI ANLAMINA GELMİYOR"

Arsa satışlarına ilişkin kamuoyunda oluşan algıya da değinen Başkan Denizli, satışa çıkarılan her taşınmazın satılmadığını vurguladı. Uzun süredir satışa çıkarıldığı halde alıcı bulamayan taşınmazların bulunduğunu belirten Denizli, bazı ihalelerde kazanan tarafların daha sonra satın almaktan vazgeçtiğini söyledi.

Denizli, "İhaleye çıkmak demek satmak demek değil. Satışa çıkardığımız arsaların çoğunu uzun süredir satamıyoruz. Bizim gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin tutarı, yaptığımız satışların yaklaşık iki katı" dedi.

2027 YATIRIMLARINI DA AÇIKLADI

Başkan Denizli toplantıda 2027 yılında hayata geçirilmesi planlanan projeleri de meclis üyeleriyle paylaştı.

Hanem Çeşme Sosyal Konut Projesi'nin ikinci etabında altyapısıyla birlikte 120 konutun tamamlanmasının hedeflendiğini açıklayan Denizli, Çiftlikköy Sahili'nde ikinci etap düzenlemelerinin gerçekleştirileceğini, sahil bandının yanı sıra ticari cephelerin de yenileneceğini ve bisiklet yolunun devam ettirileceğini söyledi.

Çakabey Kültür Merkezi'nin kapsamlı biçimde yenileneceğini belirten Denizli; yaklaşık 400 kişilik çağdaş standartlarda tiyatro salonu, iki sinema salonu, müzik stüdyosu, kulisler ve destek alanlarının yer alacağı yeni bir kültür-sanat altyapısının hedeflendiğini aktardı.

Çeşme Amfi Tiyatro'nun mevcut yapısının iyileştirilmesi, Alaçatı Amfi Tiyatro'nun yenilenmesi, Alaçatı Meydanı ve çevresindeki yol akslarının yeniden düzenlenmesi de 2027 hedefleri arasında yer aldı.

Denizli ayrıca ilçe genelinde 150 bin metrekare parke kaplaması ve 10 kilometre asfalt kaplaması yapılacağını; Uzun Sokak başta olmak üzere farklı noktalarda yol, cephe, trafik ve kamusal alan düzenlemelerinin gerçekleştirileceğini söyledi.

"ÇEŞME'YE FAYDA SAĞLAYACAK HER HİZMETİN YANINDA OLURUM"

Konuşmasının sonunda siyasi ayrım gözetmeksizin Çeşme'ye katkı sağlayan her yatırımın destekçisi olacağını vurgulayan Başkan Denizli, merkezi idareye de iş birliği çağrısında bulundu.

Denizli, "Çeşme'ye bir lira faydası olacak; esnafına, otelcisine, pazarcısına, kadınına, çocuğuna, gencine, yaşlısına katkı sağlayacak her hizmete önce ben sahip çıkarım. Nereden geldiğine bakmam. Gelin Ankara'da krediler konusunda öncülük edin, ben sizinle geleyim. Çeşme'ye yapılacak yatırımlar için birlikte mücadele edelim" dedi.

Belediyenin tüm gelir ve giderlerinin denetime açık olduğunun altını bir kez daha çizen Denizli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Faaliyet raporumuzu isteyen her vatandaşımız internet sitemizden inceleyebilir, belediyemizden temin edebilir. Her bir kuruşun nereye harcandığı orada yazıyor. Benim görev süremde Çeşme Belediyesinde hesabını veremeyeceğim tek bir kuruş yok."