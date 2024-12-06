Çeşme Belediye Başkanı Denizli: Turizm Teşvikleri Şart - Son Dakika
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Çeşme Belediye Başkanı Denizli: Turizm Teşvikleri Şart

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Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı'nda turizmdeki yaz-kış nüfus farkına dikkat çekti, turistik merkezlere ödeneklerin artırılması ve teşviklerin yapılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

06.12.2024 11:26  Güncelleme: 12:42
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(İZMİR)- TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı'nda turizme dair değerlendirmelerde bulunan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, turizm beldelerindeki yaz ve kış ayları arasındaki nüfus farkına dikkat çekerek turistik merkezlerin ödeneklerinin arttırılmasının ve teşvik yapılmasının şart olduğunu söyledi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı'na katıldı. Denizli, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Çeşme'de 2024 yılı turizm sezonunun ekonomik sıkıntılar nedeniyle istenilen seviyeyede geçmediğini aktaran Denizli, "2024 yılı ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik buhran neticesinde para harcanması noktasında esnaflarımızın çok da istediği seviyede geçmemekle birlikte sezon sonrası yaptığım ziyaretlerde esnafın memnuniyet oranının yüksek olduğunu ama beklentilerinin altında kaldığını gördüm. Bu tabii ki üzücü. Ülkemizdeki ekonomi maalesef direkt turizme etki ediyor. Hayat pahalılığıyla birlikte turizm daha çok etkilen önümüzdeki yıl beklentimiz bu yıldan daha yüksek olacak. Yoksa gelen kişi sayısıyla ilgili bir eksiğimiz yoktu. Gelen kişi sayısı aksine bir milyonu biz kaç kere geçecek şekilde yoğun bir vatandaş akınına uğradık. Biz turizmi farklı dönemlerde yaşatmayı arzu ediyoruz. Yalnızca yaz turizmini ön plana çıkaran değil, kültür rotalarını ön plana çıkaran, sağlık turizmini ön plana çıkaran bir anlayışla Çeşme'yi yönetmeyi ve bu doğrultuda turizm bileşenleriyle bir araya gelmeye çok özen gösteriyoruz. Fuarın da bu konuda önemli bir ayak olduğunu düşünüyorum" dedi.

Yaz ayları dışında esnafın iş yapması için adımlar atılıyor

Çeşme'de turizmi yaz aylarının dışında da canlandırmak için çalıştıklarını belirten Denizli, "Yerel yönetim desteğiyle bu yıl geçtiğimiz yıllardan daha fazla yurt dışı acentalarıyla, özellikle yabancı turistlerin yılın farklı dönemlerinde, kendi tatil dönemlerinde Çeşme'ye gelmeleri için bazı girişimlerimiz oldu. Bu girişimlerimizi güçlendirip yalnızca yerli turisti misafir ettiğimiz değil aynı zamanda kaliteli yabancı misafirlerimize de Çeşme'de yer vermek ve yılın farklı dönemlerinde Çeşme'yi daha yaşanılabilir ve esnafımızın sadece yaz aylarında değil farklı dönemlerde de iş yaptığı bir kent haline dönüştürmek için gerekli adımları attık" diye konuştu.

"Turizm bölgelerine teşvik yapılması şart"

Turizm beldelerinde yaz nüfusu ile kış nüfusu arasında yaşanan sıkıntılara değinen Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Yerleşik nüfusumuzun 50 bin olması ama bunun yanında yazlık nüfusumuzun bir milyonu aşması tabii ki bizler için zorlayıcı bir durum. Burada yapılması gereken turistik merkezlerin ödeneklerinin arttırılması lazım ki biz hizmet kalitemizden asla ödün vermeden gelen tüm vatandaşlarımızın, tüm misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayabilmemiz için aslında turizm bölgelerine teşvik yapılması şart" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çeşme Belediye Başkanı Denizli: Turizm Teşvikleri Şart - Son Dakika

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