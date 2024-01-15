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Çeşme'de 28 STK, Belediye Başkanı M. Ekrem Oran'ın yeniden adaylığını destekliyor - Son Dakika
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Çeşme'de 28 STK, Belediye Başkanı M. Ekrem Oran'ın yeniden adaylığını destekliyor

Çeşme'de 28 sivil toplum kuruluşu, Belediye Başkanı M. Ekrem Oran'ın yeniden aday gösterilmesi çağrısı yaparak desteklerini dile getirdi. STK temsilcileri, Oran döneminde gerçekleştirilen projelerin kentin gelişimi açısından önemini vurguladı ve başarılı yönetimin sürmesinin önemine dikkat çekti. Çeşme'de faaliyet gösteren çeşitli derneklerin başkanları, ortak bir bildiriye imza attı.

Çeşme\'de 28 STK, Belediye Başkanı M. Ekrem Oran\'ın yeniden adaylığını destekliyor
15.01.2024 - 17:39,  Güncelleme: 17:41
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Çeşme'de 28 sivil toplum kuruluşu Belediye Başkanı M. Ekrem Oran'ın yeniden aday gösterilmesi için açıklama yaptı.

Çeşme'de 28 sivil toplum kuruluşu, Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran'ın yeniden aday gösterilmesi çağrısı yaptı. STK temsilcileri Çeşme kent meydanının dünya standartlarında düzenlenmesi, Ildırı yolunun açılması, Ilıca Kür Merkezi, Alaçatı Modern Müzesi gibi projelerin Başkan Oran döneminde hayata geçirildiğini vurguladı.

Kentin sosyal, kültürel, ekonomik ve turizm anlamındaki yükselişine dikkat çeken STK temsilcileri, bu başarılı yönetimin sürmesinin Çeşme'nin gelişimi açısından önemini dile getirerek ortak bir bildiriye de imza attı.

Oran'ın yeniden adaylığına destek veren 28 sivil toplum kuruluşu şunlar:

Çeşme Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı - Deniz Ahilik

Ilıca Kültür Sanat Derneği Başkanı - Gülnaz Ertan

DİSK Emekli-Sen Çeşme Şube Başkanı - İbrahim Tuz

Alaçatı Çeşme Arnavut Kültür Derneği Başkanı - İbrahim Topal

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şube Başkanı - Elif Demirelli

Çorumlular Sosyal Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği Çeşme Şube Başkanı - Mehmet Başar

Alaçatı Spor Kulübü Başkanı - Fevzi Özkan

Çeşme Kültür Sanat Derneği Başkanı - Arda Gönül

Çeşme Romanlar ve Kültür Derneği Başkanı - Kemal Hüner

Türk Anneler Derneği Çeşme Şube Başkanı - Suzan Çırağ

Amasyalılar Derneği Çeşme Şube Başkanı - Sefa Atasoy

Çeşme Emekliler Yardımlaşma Dayanışma Eğitimi Sanatı Destekleme Derneği Başkanı - Şükran Tiryaki

Çeşme Belediye Spor Kulübü Derneği Başkanı - Ahmet Dağaşan

Çeşme Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkan Vekili - Abdulkerim Kalkan

Çeşme Ağrılılar Derneği Başkanı - Hudeyda Polat

Çeşme Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı - Yasemin Ahilik

Çeşme Alaçatı Deniz Kara Avcıları Atıcıları Derneği Başkanı - Cem Bora

Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeler Birliği Başkan Vekili - Orhan Belge

İzmir Yerel Tohum Derneği Başkanı - Selma Ay

Çeşme Emniyeti Güçlendirme Derneği Başkanı - Murat Erdoğan

Çeşme Motorsiklet Kulübü Başkanı - Murathan Baykal Küçükbaran

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı - Kerem Ünsal

Çeşme Rumeli Mübadilleri Derneği Başkanı - Mehmet Bahçevan

Çeşme Yelken Kulübü Başkanı - Tolga Yağlı

Çeşme Afyonlular Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı - Münür Özer

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Çeşme'de 28 STK, Belediye Başkanı M. Ekrem Oran'ın yeniden adaylığını destekliyor - Son Dakika


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