Çeşme'deki Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde Ölen Köpekle İlgili İdari Soruşturma
Çeşme'deki Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde Ölen Köpekle İlgili İdari Soruşturma

25.05.2026 17:19  Güncelleme: 19:08
Çeşme Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde ameliyat sonrası ihmalle sağlıklı köpeklerle aynı padoğa konulan bir köpek hayatını kaybetti. Belediye soruşturma başlattı ve ilgili personeli görevden uzaklaştırdı.

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi, Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde ameliyat edilen bir köpeğin yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma başlatıldığını ve bir personelin soruşturma süresince görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Çeşme Belediyesi, belediye bünyesinde hizmet veren Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Çeşme Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'mizde bir canımızın elim bir şekilde yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan hadiseye ilişkin derin üzüntülerimizle birlikte, ihmali bulunan personele yönelik soruşturmanın, Başkanlık Makamı tarafından derhal başlatıldığını tüm kamuoyunun bilgisine sunarız" bilgisi verilen açıklamada, "16 Mayıs Cumartesi görevli veteriner ekibi tarafından ameliyatı gerçekleştirilen köpeğin, görevli personelin ihmali sonucunda sağlıklı köpekler ile aynı padoğa yerleştirildiği ve kontrolün ihmali dolayısıyla 21 Mayıs Perşembe elim hadisenin yaşandığı" ifade edildi."

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Olayın ardından canımızın kurtarılması için tüm imkanlarımız seferber edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki kurtarılamamıştır."

22 Mayıs Cuma günü Başkanlık Makamı tarafından derhal soruşturma başlatılmış, ilgili personel soruşturma süresince görevinden uzaklaştırılmıştır.

Resmi tatil dolayısıyla 1 Haziran Pazartesi soruşturma süreçlerinin ilerletilmesine devam edilecektir. Soruşturma sonucunda ihmali bulunan herkese gerekli cezai yaptırım en ağır şekilde uygulanacak, soruşturmanın tamamlanmasının ardından sonuç tüm kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.

"GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILACAK"

Belediyemiz, himayesinde bulunan canımızın kaybı ile ilgili sorumluluğu üstlenmektedir. Kamuoyuna yansıyan görüntüler asla kabul edilemez. Bu olayın üzerinin örtülmesi değil, aksine tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve soruşturma sonucunun kamuoyuyla paylaşılması yönünde açık bir iradeye sahibiz.

Nitekim görev süremiz boyunca hayvansever sivil toplum kuruluşlarıyla diyalog halinde merkezimizi geliştirmeye dönük çabamız komşularımızın bilgisi dahilindedir. Veteriner ekibimizin büyütülmesi, yeni binamızın hizmete açılarak hijyen koşullarının artırılması, padokların bölümlendirme çalışmalarının başlatılması ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği protokolü çalışmalarımız, hayvansever komşularımızın geri bildirimlerine şeffaf bir şekilde çözüm arayışımız yine Çeşmeli komşularımızın bilgisi dahilindedir ve iş birliğimiz aynı biçimde her daim devam edecektir.

İhmali bulunan personelin cezalandırılması dışında; süreç boyunca ihmale yol açan uygulamalar, denetim mekanizmaları ve fiziksel imkanların tümüyle gözden geçirilerek böylesi bir hadisenin tekrar yaşanmaması için gereken tüm değişiklikler yapılacaktır. Bu süreçte kamuoyuna yansıyan Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizin ziyaretçi girişine kapatılacağı ve görüntü alınmasının yasaklanacağı yönündeki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Yönetime geldiğimiz ilk günden itibaren benimsediğimiz şeffaf anlayış doğrultusunda merkezi ziyarete açık tutmaya devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi idari tatil boyunca da hafta içi 13.30-16.00 saatleri arasında ziyaret ve sahiplenme işlemleri devam edecektir."

"İLGİLİLERİN GÖREVİNE SON VERİLMELİ"

Yaşananlara ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan yaşam hakkı savunucusu İbrahim Kaya, sorumluların cezalandırılması gerektiğini belirterek, "Çeşme Belediye Başkanımız, seçim öncesinde ve sonrasında bu konuyla ilgili hassasiyetini defalarca kez dile getirmişti. Yaşam hakkı savunucuları olarak bu olaydan üzgünüz. Kamuoyunda çok büyü etki yaratan bu olayla alakalı kendine yakışır şekilde etkin bir soruşturma yapıp ilgililerin görevine son vermesini talep ediyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belediyelere sokak köpeklerini toplaması için baskı uyguladığını söyleyen Kaya, şöyle konuştu:

"Şu aşamada da yetki ve sorumlulukları olmamasına rağmen belediye personelinin yanında bulunarak, ayrıca bir mobbing uygulamaya başladılar. Toplayıp kapasitesi dolan belediyelere götürdüğümüzde ne yazık ki bu tarz vakalarla karşılaşıyoruz. Bakanlık bütün işlerini bırakmış, sokak hayvanlarıyla ilgileniyor. Hatta İçişleri Bakanlığı da artık belediyelere mobbing uygulayarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. O nedenle İçişleri Bankalığı'nın sokaktaki suç işleyen kişilere yönelik çalışma yapmasını, Tarım Bakanlığı'nın da köpek ve kedi üretimiyle mücadele edip kontrol altına almasını, belediyeye mobbing uygulamamalarını talep ediyoruz. Bu yasa çıktığı günden beri İçişleri Bakanlığı işi gücü bırakıp sokak hayvanlarına yönelik algı operasyonu yapıyor. Yasa çıktığından beri de suç oranlarımız katlanarak artıyor."

Kaynak: ANKA

Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

