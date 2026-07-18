Çeşme'de Sürdürülebilir Turizm Modeli

İzmir'in gözde turizm merkezi Çeşme'de bir plaj işletmecisi, turizm üzerine yazdığı doktora tezini kendi tesisinde hayata geçirdi. Güneş enerjisiyle kendi elektriğini üreten ve mutfağında kullandığı sebze ile meyveleri tesisin arkasındaki tarlada organik olarak yetiştiren işletmeci, tatilcilere deniz, kum ve güneşin yanı sıra sağlıklı bir gastronomi deneyimi sunuyor.

Ege Üniversitesi Spor Akademisi mezunu olan 14 yıllık plaj işletmecisi Selhan Çalıkuşu, yıllar önce hazırladığı "Turizmin çeşitlendirilmesi kapsamında rekreasyon turizmi: İzmir-Çeşme örneği" başlıklı yüksek lisans tezini gerçeğe dönüştürdü. Çeşme'nin klasik eğlence odaklı turizm anlayışına yeni bir soluk getiren Çalıkuşu; sağlıklı yaşam, yerel üretim ve doğayla uyumlu bir tesis konsepti oluşturdu. Çevreci yaklaşımıyla dikkat çeken tesisin tüm elektrik ihtiyacı, otopark alanındaki gölgeliklerin üzerine kurulan güneş enerjisi panellerinden karşılanıyor.

İşletmenin hemen arkasında yer alan tarlada domates, biber, patates, salatalık, çilek, kavun ve karpuz gibi birçok ürünü tamamen organik yöntemlerle yetiştiren Çalıkuşu, elde edilen hasadı tesis mutfağında misafirlerine sunarak sürdürülebilir turizmin başarılı bir örneğini sergiliyor.

"Çocuklarımıza yedirmediğimiz hiçbir şeyi misafirimize sunmuyoruz"

Müşterilerinin tükettiği tüm ürünleri kendilerinin üretmeye çalıştığını vurgulayan Selhan Çalıkuşu, "Burada salmonellasız patates, oturak domates, pembe domates ve GDO'suz çeri domates üretiyoruz. Beş çeşit biberden karpuz ve kavuna kadar birçok ürün yetiştiriyoruz. Bunları halden alsak belki 10 kat daha ucuza mal edeceğiz ama hepsinde ilaç tehlikesi var. Kendi çocuklarımıza yedirmediğimiz hiçbir şeyi alma taraftarı olmadığımız için kendimiz üretmek istedik" dedi.

Amatörlükten resmi çiftçiliğe uzanan yolculuk

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) de dahil olduklarını belirten Çalıkuşu, şunları kaydetti: "Misafirlerimiz sadece deniz, kum ve güneş için değil, gastronomi için de bizi tercih ediyor. Amatör başladığımız bu serüvende artık resmi olarak Tarım Bakanlığı'ndan aldığımız çiftçi unvanımızla üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz her şey kayıt altında. Satış sistemimizi analiz ederek bir sonraki yıl ne kadar ekim yapacağımızı, ne kadar ürün yetiştirmemiz gerektiğini tespit ediyoruz. İhtiyaç fazlası ürün çıkarsa da personellerimiz ailelerine götürüyor ve israfın önüne geçmiş oluyoruz."

"Tezim sahada hayat buldu"

Sahil kesimindeki toprak yapısının zorluklarına rağmen tarımda başarı elde ettiklerinin altını çizen Çalıkuşu, sözlerini şöyle tamamladı: "Şu an üretim yaptığımız topraklar aslında yetiştiriciliğe çok elverişli değil, çünkü sahile çok yakınız. Burada kaliteli ürün elde etmek için büyük bir mücadele veriyoruz. Misafirlerimiz plajda keyif yaparken, bizim özenle yetiştirdiğimiz doğal ürünleri deneyimleme fırsatı buluyor. Tüm bu sistem, yüksek lisans tez çalışmamın sahada hayat bulmuş halidir. Sadece sebzemizi ve meyvemizi değil, tükettiğimiz elektriği de kendimiz üreterek tamamen doğal ve sürdürülebilir bir yapı kurduk." - İZMİR