Çeşme'de Yangın Sonrası Hayvanlar İçin Büyük Dayanışma Etkinliği - Son Dakika
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Çeşme'de Yangın Sonrası Hayvanlar İçin Büyük Dayanışma Etkinliği

Çeşme\'de Yangın Sonrası Hayvanlar İçin Büyük Dayanışma Etkinliği
05.07.2025 14:04  Güncelleme: 14:07
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Çeşme Belediyesi ve ÇESAL iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, yangından kurtarılan 300 sokak hayvanı için yüzlerce hayvansever bir araya geldi. Etkinlikte sahiplendirmelerin yanı sıra bağış kampanyaları da gerçekleştirildi.

Çeşme Belediyesi, ÇESAL ve Kent Konseyi iş birliğiyle Alaçatı Patipark'ta düzenlenen sahiplendirme etkinliğinde yüzlerce hayvansever bir araya geldi. Yangından sağ kurtarılan can dostlara sıcak yuvalar bulundu.

Çeşme'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen büyük yangın felaketinin ardından hayat kurtarma çalışmaları sadece insanlar için değil, bölgedeki hayvanlar için de büyük bir seferberliğe dönüştü. Yangının en yoğun hissedildiği alanlardan biri olan ÇESAL Hayvan Barınağı'ndan kurtarılan yaklaşık 300 sokak hayvanı için örnek bir dayanışma etkinliği düzenlendi.

4 Temmuz 2025 Cuma günü, Çeşme Belediyesi, Çeşme Kent Konseyi ile CESAL (Çeşme Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği) iş birliğiyle Alaçatı Patipark'ta gerçekleştirilen sahiplendirme toplantısı, hayvanseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Etkinliğe sadece Çeşmeliler değil, İzmir, Ankara ve İstanbul'dan gelen gönüllüler de katıldı.

Etkinlikte yalnızca sahiplendirme değil, aynı zamanda bağış kampanyaları da öne çıktı. Katılımcılar, mama, bakım ürünleri ve hijyen malzemeleri gibi birçok temel ihtiyacı alana getirerek destek oldular. Toplanan yardım miktarı beklenenden fazla olunca, bir kısmı farklı depolara taşındı.

Etkinlik boyunca birçok patili dost, kendilerine yeni bir yuva ve sevgi dolu bir aile buldu. Özellikle çocuklu aileler, yaşlı ve engelli hayvanlara büyük ilgi gösterdi. Etkinlikte hayvanların sağlık durumu veterinerler eşliğinde kontrol edildi, sahiplendirme süreci gönüllü uzmanlar gözetiminde gerçekleşti.

Başkan Lal Denizli: "Çeşme dayanışma ruhu ile hareket ediyor"

Etkinliğe katılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, yaptığı açıklamada, yangının yol açtığı hasarın sadece maddi değil, manevi olarak da büyük olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Yangından kurtardığımız bu canlara sahip çıkmak, onlara sıcak bir yuva sunmak hepimizin sorumluluğudur. Çeşme halkı, zor zamanlarda nasıl kenetlendiğini bir kez daha gösterdi. Belediyemiz, ÇESAL ve gönüllülerle birlikte, geçici barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz."

Barınak tamamen yandı, yeni kampanya başlatılıyor

Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ahmet Güler, Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Baha Güveloğlu ve ÇESAL Başkanı Serdal Coşkun da toplantıda yaptıkları açıklamada, dayanışmanın süreceğini belirterek şu ifadeleri kullandılar:

"Yangında bir tek hayvanımızın bile burnu kanamadı. Bu, hem gönüllülerimizin hem de yerel yönetim ve arama kurtarma ekiplerinin gösterdiği olağanüstü çabanın sonucudur. Ancak, ne yazık ki barınağımız tamamen kül oldu. Şimdi önümüzde daha büyük bir sorumluluk var. En kısa sürede yeni bir barınak kurmak için büyük çaplı bir yardım kampanyası başlatacağız. Tüm hayvan dostlarını bu sürece destek olmaya davet ediyoruz."

Umut yeniden yeşeriyor

Yangının ardından adeta küllerinden doğan bu anlamlı buluşma, hem hayvanlar hem de insanlar için bir umut simgesine dönüştü. Gönüllülerden bazıları, barınak inşası tamamlanana kadar geçici ev sahipliği yapma sözü verdi. Ayrıca önümüzdeki günlerde yeni mama toplama kampanyaları ve veteriner destek projeleri de planlanıyor. Çeşme, bu örnek dayanışma ile bir kez daha doğa ve hayvan dostu kimliğini perçinledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çeşme'de Yangın Sonrası Hayvanlar İçin Büyük Dayanışma Etkinliği - Son Dakika

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