Çeşme'deki Gücücek Koyu'na 5 Yıldızlı Halk Plajı Yapılacak - Son Dakika
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Yerel

Çeşme'deki Gücücek Koyu'na 5 Yıldızlı Halk Plajı Yapılacak

Çeşme'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, ücretsiz denize girilen yerlerden biri olan Gücücek Koyu için kiralama ihalesine çıkmasına karşı başlatılan hukuki mücadele sonuç verdi. Bölgeye, beş yıldızlı halk plajı yapılacak. Gücücek Doğal Yaşamı Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Seher Gacar, 'Halk ile devletin karşı karşıya durmak yerine sorunlara ortak akıl ile birlikte çözüm arayışının ne kadar kıymetli ve gerekli olduğunu da gösterdiğini düşünüyoruz' dedi.

23.02.2024 19:08
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Çeşme'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, ücretsiz denize girilen yerlerden biri olan Gücücek Koyu için kiralama ihalesine çıkmasına karşı başlatılan hukuki mücadele sonuç verdi. Bölgeye, beş yıldızlı halk plajı yapılacak. Gücücek Doğal Yaşamı Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Seher Gacar, "Halk ile devletin karşı karşıya durmak yerine sorunlara ortak akıl ile birlikte çözüm arayışının ne kadar kıymetli ve gerekli olduğunu da gösterdiğini düşünüyoruz" dedi.

İzmir Çeşme'de 2017 yılında Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı tarafından ihale ile bir işletmeye kiralanan Gücücek Koyu'nda, direnişler sonrası işletmenin kira sözleşmesinin feshi ile tahliyesi sağlanmıştı. Gücücek Koyu'nun 6 yıl aradan sonra 2023 yılında tekrar kiralama ihalesine çıkılmak istenmesine karşı başlatılan mücadele sonuç verdi. Bölgeye, 5 yıldızlı halk plajı yapılacak. Konuya ilişkin, Gücücek Doğal Yaşamı Koruma Derneği adına basın açıklaması yapan Yönetim Kurulu Başkanı Av. Seher Gacar, şunları söyledi:

"Gücücek koyu, 2023 yılında tekrar kiralama ihalesine çıktı ve bu kez biz dernek olarak, 2017 yazındaki pratiğimizle, koyun özel işletmeler tarafından bir kez daha mahvolmasının ve işgalinin önüne geçmek için ihaleye girdik ve en yüksek teklifi verdik. Dernek olarak ödeme imkanımızın çok çok üzerinde olan kira bedelini ödemediğimiz için ihale bozuldu. Biz ihalenin hemen ardından, yetkili kurumlara sesimizi duyurmak için bir dizi eylem ve etkinlikte bulunduk.

"GÜCÜCEK KOYU, 2024 YILINDA BAKANLIĞIN 5 YILDIZLI HALK PROJELERİ KAPSAMINA ALINDI"

Bakanlığa bulundukları çağrıda, Gücücek Koyu'nun "5 yıldızlı Halk Plajları" projesine dahil edilmesini talep ettiklerini ve koyun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsisi için işlemlere başlanıldığını ifade eden Gacar, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na da seslendik, Gücücek Koyun'nun bakanlığın "5 yıldızlı Halk Plajları" projesine dahil edilmesini talep ettik ve Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız sesimizi duydu, koyun Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsisi için bir dizi işlemlere başlanıldı. En nihayet Sayın Bakanımız, 2024 bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşma ile de Gücücek Koyu'nun 2024 yılında bakanlığın 5 yıldızlı halk projeleri kapsamına alındığını tüm Türkiye'ye duyurdu."

"HALK İLE DEVLETİN SORUNLARA ORTAK AKIL İLE BİRLİKTE ÇÖZÜM ARAYIŞI ÖNEMLİ"

Yürütülen mücadelenin, doğa için dayanışma içinde, yılmadan yapılan haklı mücadelenin nasıl başarılı sonuç verebileceğine örnek olması açısından önemli olduğunu belirten Gacar, "Ve yine bunun yanında halk ile devletin karşı karşıya durmak yerine sorunlara ortak akıl ile birlikte çözüm arayışının ne kadar kıymetli ve gerekli olduğunu da gösterdiğini düşünüyoruz. İşgal ve talan edilen tüm sahillerimizde, halkın sahillere özgürce erişim engelinin kalkmasını diliyoruz" diye konuştu.

Çeşme\'deki Gücücek Koyu\'na 5 Yıldızlı Halk Plajı Yapılacak
Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Gücücek, Çeşme, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çeşme'deki Gücücek Koyu'na 5 Yıldızlı Halk Plajı Yapılacak - Son Dakika

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