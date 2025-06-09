Çeşme Ilıca Mahallesi'nde 76 Yıllık Bayramlaşma Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika
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Çeşme Ilıca Mahallesi'nde 76 Yıllık Bayramlaşma Geleneği Devam Ediyor

Çeşme Ilıca Mahallesi\'nde 76 Yıllık Bayramlaşma Geleneği Devam Ediyor
09.06.2025 08:06  Güncelleme: 08:08
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Çeşme'nin Ilıca Mahallesi'nde 1949'dan bu yana süregelen bayramlaşma geleneği, bu yıl da Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde gerçekleştirildi. İlçedeki mahalle sakinleri, Taş İskele'de bir araya gelerek bayramlaştı ve birlik beraberlik ruhunu kutladı.

Çeşme'nin Ilıca Mahallesi'nde 1949 yılında başlayan bayramlaşma geleneği bu yıl da bozulmadı. Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Ilıcalılar Taş İskele'de bir araya gelerek bayramlaştı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

İzmir'in gözde turizm merkezlerinden Çeşme'ye bağlı Ilıca Mahallesi'nde, 76 yıl öncesine dayanan bayramlaşma geleneği bu yıl da yaşatıldı. İlk kez 1949 yılında Cumhuriyet Bayramı'nda başlatılan ve verilen uzun aranın ardından 2006'da Dursun Santürk'ün çabalarıyla yeniden hayata geçirilen bayramlaşma etkinliği, pandemi dönemi dışında aralıksız devam ediyor.

Geleneksel hale gelen bayramlaşma, bu yıl da Kurban Bayramı'nın 3. günü Ilıca Taş İskele'de düzenlendi. Ilıca Kültür ve Sanat Derneği'nin organizasyonuyla gerçekleşen buluşmada, mahalle sakinleri bir araya geldi, bayramlaştı ve hasret giderdi.

Etkinliğe Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, CHP Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ahmet Güler, Ilıca Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Gülnaz Ertan ve çok sayıda Ilıcalı katıldı. Katılımcılara lokma ikram edildi, bayramın birlik ve beraberlik ruhu vurgulandı.

Bayramlaşma, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çeşme Ilıca Mahallesi'nde 76 Yıllık Bayramlaşma Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çeşme Ilıca Mahallesi'nde 76 Yıllık Bayramlaşma Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika
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