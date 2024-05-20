Çeşmeliler Atatürk\'ün Bandırma Vapuru ile Samsun\'a Çıkışının 105. Yıl Dönümünü Kutladı

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HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

(İZMİR)- Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkışının 105'inci yıl dönümünde Çeşmeliler ellerindeki Türk bayrakları ve fenerlerle yürüdü. Fener alayı yürüyüşüne katılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Atatürk'ün kurduğu, bizlere emanet ettiği bu Cumhuriyet'e ne katabiliyorsak, bir tuğla ekleyebiliyorsak, geleceğimizi daha iyi yapmak için ülkemize yakışır yarınları hep birlikte inşa etmek için katılımcı bir anlayışla daima dayanışma içinde kadınıyla, genciyle, yaş almışıyla, çocuklarla bir arada yol yürüyebilirsek gerçekten fark yaratabiliriz" dedi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Çeşme Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler kapsamında, vatandaşlar Çeşme Mehmetçik Parkı'nda toplanarak İnkılap Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na uzanan fener alayına katıldı. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin de yer aldığı fener alayı yürüyüşünde Çeşmeliler ellerindeki Türk bayrakları ve fenerlerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkışının 105'inci yıl dönümünü kutladı.

"Bir arada yol yürüyebilirsek gerçekten fark yaratabiliriz"

Fener alayı yürüyüşünün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlara seslenen Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Biliyorsunuz, seçim döneminden de fark edeceksiniz ki daima yürüyüşlerimizde ve buluşmalarımızda çocuklarımızın varlığını çok önemsiyorum. Çünkü onlar bizlerin geleceği, asla gocunmam çocukların arkasından yürümekten, onların fikirlerini almaktan. Hiçbir zaman 'çocuktur nereden bilecektir' deyip düşüncelerini geriye atmam. Her zaman gençlerin düşüncelerine öncelik vermemiz lazım. Çünkü geleceğimizi aydınlık yarınlara taşıyacak olan onlardır. Bizler tecrübelerimizi onlara aktaracağız ama onların bizleri yürüttüğü izden de yürümeye dikkat edeceğiz. Çünkü geleceğimiz onlar. Atatürk'ün kurduğu, bizlere emanet ettiği bu Cumhuriyet'e ne katabiliyorsak, bir tuğla ekleyebiliyorsak geleceğimizi daha iyi yapmak için ülkemize yakışır yarınları hep birlikte inşa etmek için katılımcı bir anlayışla daima dayanışma içinde kadınıyla, genciyle, yaş almışıyla, çocuklarla bir arada yol yürüyebilirsek gerçekten fark yaratabiliriz. Bayramımız kutlu olsun, iyi ki varsınız. Cumhuriyetimize, özgürlüğümüze yakışır daha nice bayramlarda bir arada olmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Başkan Denizli'den Filenin Sultanları'na övgü

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Antalya'da oynadığı FIVB Milletler Ligi'nin dördüncü maçında Fransa karşındaki 3-0'lık galibiyetini hatırlatarak sözlerini sürdüren Denizli, "Filemizin Sultanları maçlarını kazandılar. Ülkemize yakışır şekilde kadınlar fark yaratmaya devam ediyorlar. Kadınların yürüdüğü izden de biz de onları takip ediyoruz. Filemizin Sultanları nezdinde bütün kadınların öncelikli olduğu nice yarınlar diliyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Bayramımız kutlu olsun, nice bayramlara" diye konuştu.