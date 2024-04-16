Çevre Bakanı: Deprem bölgesinde çalışmalarımız devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çevre Bakanı: Deprem bölgesinde çalışmalarımız devam ediyor

Çevre Bakanı: Deprem bölgesinde çalışmalarımız devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Bakanlık, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgenin ihya ve inşası için çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar 76 bin konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Depremde evleri yıkılan afetzedelerden biri olan Güngör ailesi de yeni konutlarına kavuştu ve mutluluklarını dile getirdi. Bakan Özhaseki, vatandaşların güvenli yuvalarına yerleşene kadar çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

16.04.2024 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bizim elimiz, gözümüz, gönlümüz deprem bölgesinde. Hatay'da ve diğer illerimizde var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Depremin ilk gününden itibaren bölgenin ihya ve inşası için başlatılan çalışmalarla bir yandan yeni konutların yapımı hızla sürerken, bir yandan da inşaatı tamamlanan konutların teslimine devam ediliyor. Bakanlık, bu kapsamda bugüne kadar 76 bin konutu tamamlayarak hak sahiplerine teslim etti.

"Hissettiğim mutluluğu size tarif edemem"

Depremde büyük yıkım yaşayan Hatay'da evleri yıkılan afetzedelerden Güngör ailesi de yeni konutlarına kavuştu. Depreme, Defne ilçesinde yaşayan oğlunun evinde yakalanan Hülya Güngör, yeni evlerinin kısa sürede yapılarak teslim edilmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Afetin ilk gününden itibaren devletin deprem bölgesinde her türlü yardımı yaptığını belirten Hülya Güngör, "Bir odayı bile yaptıramazken, bir yılda dört dörtlük bir planla evin teslim ediliyor. Beklediğime değdi. Çok güzel oldu. Hissettiğim mutluluğu size tarif edemem. Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun" diye konuştu.

"Vatandaşlarımız yuvalarına yerleşene kadar bize durup dinlenmek yok"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hülya kardeşim, sizden de Allah razı olsun. Yeni evinizde ailenizle, evlatlarınızla huzur içinde, sağlıkla, mutlulukla yaşayın inşallah. Bizim elimiz, gözümüz, gönlümüz deprem bölgesinde. Hatay'da ve diğer illerimizde var gücümüzle çalışıyoruz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Hak sahibi vatandaşlarımızın hepsi sağlam ve güvenli yuvalarına yerleşene kadar bize durup dinlenmek yok" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş, Deprem, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çevre Bakanı: Deprem bölgesinde çalışmalarımız devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:59 Karaman’da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti Karaman'da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti
19:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir
18:34 Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre’de yasaklanan Beypazarı’ndan ilk açıklama Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama
17:21 Lütfü Savaş’ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı
18:52 18 milyonluk teklif reddedildi Galatasaray, Barış Alper’i rekor bonservisle satacak 18 milyonluk teklif reddedildi! Galatasaray, Barış Alper'i rekor bonservisle satacak
17:56 Beşiktaş teknik direktör arayışları Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var Beşiktaş teknik direktör arayışları! Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var
17:15 Cimbom’un kasası dolacak Zaniolo için rekor bonservis talebi Cimbom'un kasası dolacak! Zaniolo için rekor bonservis talebi
16:35 Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu
15:03 Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu
14:28 Özel’den Merkez’in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun Özel'den Merkez'in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aralarında kriz mi var Bakan Şimşek’ten dedikoduları bitiren sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında kriz mi var? Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren sözler
14:04 Fenerbahçe’nin Olympiakos maçında Alman hakem düdük çalacak Fenerbahçe'nin Olympiakos maçında Alman hakem düdük çalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 20:55:37. #1.13#
SON DAKİKA: Çevre Bakanı: Deprem bölgesinde çalışmalarımız devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement