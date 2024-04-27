Çevre Bakanlığı, 23 Nisan etkinlikleriyle depremzede çocukları eğlendirdi ve sıfır atık bilincini arttırdı - Son Dakika
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Yerel

Çevre Bakanlığı, 23 Nisan etkinlikleriyle depremzede çocukları eğlendirdi ve sıfır atık bilincini arttırdı

Çevre Bakanlığı, 23 Nisan etkinlikleriyle depremzede çocukları eğlendirdi ve sıfır atık bilincini arttırdı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Adıyaman'daki konteyner kentte etkinlik düzenledi. Çocuklar hem eğlendi hem de sıfır atık konusunda bilinçlendi. Etkinlikte oyun parkuru, tiyatro, beceri ve zeka oyunları, bilgi yarışması gibi birçok etkinlik düzenlendi. Sıfır atık çalışmaları büyük ilgi gördü. Çocuklar atık ayrıştırma konusunda uygulamalı olarak bilgi aldılar.

27.04.2024 14:41
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında depremzede çocukları hem eğlendirdi hem de 'sıfır atık' konusunda bilinçlendirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Adıyaman'daki konteyner kentte etkinlik düzenledi. Adıyaman K-8 konteyner kentteki etkinlik alanında çocuklar doyasıya eğlendi. Bakanlığın Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından oyun parkurundan tiyatroya, beceri ve zeka oyunlarından bilgi yarışmasına kadar birçok etkinlik düzenlendi. 23 Nisan etkinliklerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan 'Sıfır Atık' çalışmaları da büyük ilgi topladı. Çocuklar sıfır atık hakkında bilgi alırken uygulamalı olarak atık ayrıştırdı.

Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen, amaçlarının çocukları bilinçlendirmek olduğunu belirterek, "Bakanlığımız, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya illerinde bu etkinlikleri düzenliyor. Burada amaç, deprem bölgesinde konteyner kentlerdeki çocukların moral ve motivasyonunu arttırmak ve bu noktada çevre bilincini aşılamak. Sıfır atık ve iklim değişiklikleri noktasında çocukları bilinçlendirmek" ifadelerini kullandı.

Çocuklar ise düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çevre Bakanlığı, 23 Nisan etkinlikleriyle depremzede çocukları eğlendirdi ve sıfır atık bilincini arttırdı - Son Dakika

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