Çevre Müdürüne Tepki: İtiraz Hakkı Kullanılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çevre Müdürüne Tepki: İtiraz Hakkı Kullanılacak

Geniş Video İzle

Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu, müdür hakkında soruşturma izni verilmemesine itiraz edecek.

19.01.2025 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu, tarafsızlığını yitirdiğini düşündükleri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik hakkında Eskişehir Valiliğinin soruşturma izni vermemesine tepki gösterdi.

Alpagut Atalan bölgesine yapılmak istenen siyanürlü altın ve gümüş madeninin 15 Ağustos 2024 tarihinde halkın katılımı toplantısı gerçekleşti. Toplantıda sergilediği tavırlar ve toplantı tutanaklarını sivil toplum örgütleriyle paylaşmadığı gerekçesiyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik hakkında Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu Platform tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu bugün İsmet İnönü Caddesi'nde bir araya geldi. Suç duyurusuna karşın Eskişehir Valiliği'nin Hikmet Çelik hakkında soruşturma izni vermemesine tepki gösteren Platform üyeleri, itiraz haklarını kullanacaklarını ifade etti.

"Halkın bilgilendirilmesi sağlanamamıştır"

Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu adına açıklama yapan Avukat Mert Yedek, şunları söyledi:

"Tüm Eskişehir için hayati bir önem taşıyan altın ve gümüş madeni projelerindeki gelişmeleri bütün kamuoyu yakından takip etmektedir. Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır A.Ş. tarafından yapılması planlanan Alpagut-Atalan bölgesinde siyanürlü altın ve gümüş madeni projesi kapsamında ÇED yönetmeliği gereğince 15 Ağustos 2024 tarihinde, Eskişehir ili Mihalgazi ilçesi Alpagut mahallesinde, Halkın Katılımı Toplantısı yapılması planlanmıştır. Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik'in toplantıyı mevzuat gereği yönettiği sırada, aldığı kararlar ve gerçekleştirdiği fiillerle toplantı gerçekleştirilememiştir ve halkın bilgilendirilmesi sağlanamamıştır. Platformumuz bileşenlerince hakkında suç duyurusunda bulunulan Hikmet Çelik ve toplantı heyeti için suç duyurusunda bulunduğumuz birçok fiil nedeniyle Eskişehir Valiliği İl İdare Kurulu tarafından 13 Ocak 2025 günü platformumuzun öğrendiği karar dolayısıyla haklarında soruşturma izni verilmemesine karar verilmiştir.

"İtiraz hakkımızı kullanacağız"

Bu karar tarafımızca açıktır ki Cumhuriyet Başsavcılığının yürüteceği soruşturmadan sürecin kaçırılması, suç duyurusunda bulunduğumuz fiillerin hiçbir idari konu içermemesine rağmen yetkisinin sınırlarını aşarak yargılamanın önüne geçilmesi anlamına gelmektedir. Eskişehir Valiliği İl İdare Kurulunun kararının Hikmet Çelik'i korumaya dönük olduğu açıktır. Suç duyurusunda bulunduğumuz fiiller görevi kötüye kullanma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, hakaret, tehdittir. Bu suçlar görev suçu olup idari bir konu teşkil etmemektedir ve verilen karar hukuka aykırıdır. Eskişehir Valiliği İl İdare Kurulunun kararına karşı itiraz hakkımızı kullanacağımızı da buradan duyuruyoruz.

"Toplantının gidişatını yetkilerini kullanarak saptırmıştır"

Hikmet Çelik toplantı sırasında platformumuzun yerli ve milli projelerin hepsine karşı olduğunu ve yanlış bilgilerle propaganda yaptığımızı belirtmiştir. Bu projenin Avrupa standartlarında yapıldığını iddia etmiş ve proje kapsamında halka dönük yüz binlerce ağacın kesileceği bilinen projeyi anlatırken terenize, rokanıza, maydanozunuza, ağacınıza hiçbir zarar gelmeyecek diyerek yanlış bilgilerle şirket adına taahhütlerde bulunmuştur. Konuşmak isteyen birçok insanın mikrofonunu kapatmış, ifade özgürlüğünü engellemiş tepki gösterenleri da açıkça tehdit etmiştir. Toplantı tutanaklarını katılımcılarla paylaşmadan, itiraz dilekçelerini kabul etmeden usulsüz bir şekilde toplantıyı sonlandırmıştır. Açıkça Hikmet Çelik toplantı esnasında kendisine sağlanan kamusal gücü şirket yararına kullanmıştır.

"Hikmet Çelik tarafsızlığını yitirmiştir"

Bütün bu anlatılan hususlarla beraber Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik tarafsızlığını yitirmiş, objektif ve adil olma kabiliyetine şüphe düşürmüştür. Devlet memuru olarak bir kamu kurumunu temsil etmesi anlattığımız hususlar birlikte değerlendirildiğinde söz konusu olmamalıdır. Buradan bir kez daha Eskişehir Valiliği'ne sesleniyoruz. Hikmet Çelik'i değil Eskişehir'i koruyun. Kaymaz'da 8 denetim yapıldığı ve faaliyetin bulunmadığını platformumuzun halkı manipüle ettiğini belirten Bakanlık ve İl Müdürlüğü mahkeme kararlarının tanınmayarak faaliyete devam ettiğini kanıtlayan platformumuza karşı sessizliğini hala korumaktadır."

Çevre Müdürüne Tepki: İtiraz Hakkı Kullanılacak
Kaynak: ANKA

Eskişehir Valiliği, İklim Değişikliği, Yerel Haberler, Sivil Toplum, Hikmet Çelik, Eskişehir, Politika, Çevre, Hukuk, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çevre Müdürüne Tepki: İtiraz Hakkı Kullanılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:22 İstanbul’da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı İstanbul'da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
19:18 Hamas’tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak
19:04 Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah’ın izniyle galip geldik Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah'ın izniyle galip geldik
18:40 İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi
17:21 Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı
14:18 Beşiktaş Solskjaer’i resmen açıkladı İşte sözleşme süresi Beşiktaş Solskjaer'i resmen açıkladı! İşte sözleşme süresi
14:10 Suriyelilerin dönüşüne isyan eden esnaftan yeni video: Kara kara düşünüyorum Suriyelilerin dönüşüne isyan eden esnaftan yeni video: Kara kara düşünüyorum
13:48 Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
13:30 Solskjaer Beşiktaş’tan adeta servet kazanacak Solskjaer Beşiktaş'tan adeta servet kazanacak
13:21 Hüseyin Avni Danyal’ın acı günü Ünlü oyuncunun annesi hayatını kaybetti Hüseyin Avni Danyal'ın acı günü! Ünlü oyuncunun annesi hayatını kaybetti
13:16 Bakan Fidan’dan Gazze mesajı: Bazılarının istemediği bu adım artık atılmalı Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Bazılarının istemediği bu adım artık atılmalı
13:15 Survivor Efecan’ın hayat hikayesi yürek burktu Survivor Efecan'ın hayat hikayesi yürek burktu!
12:51 Hakan Fidan: Ateşkesin kalıcı olmasının takipçisi olacağız Hakan Fidan: Ateşkesin kalıcı olmasının takipçisi olacağız
12:17 Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı
12:09 Dünkü hakem bir maça daha atandı İşte Süper Lig’de günün yabancı VAR hakemleri Dünkü hakem bir maça daha atandı! İşte Süper Lig'de günün yabancı VAR hakemleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 20:31:20. #1.13#
SON DAKİKA: Çevre Müdürüne Tepki: İtiraz Hakkı Kullanılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.