Çevre Müdürüne Tepki: İtiraz Hakkı Kullanılacak

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu, tarafsızlığını yitirdiğini düşündükleri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik hakkında Eskişehir Valiliğinin soruşturma izni vermemesine tepki gösterdi.

Alpagut Atalan bölgesine yapılmak istenen siyanürlü altın ve gümüş madeninin 15 Ağustos 2024 tarihinde halkın katılımı toplantısı gerçekleşti. Toplantıda sergilediği tavırlar ve toplantı tutanaklarını sivil toplum örgütleriyle paylaşmadığı gerekçesiyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik hakkında Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu Platform tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu bugün İsmet İnönü Caddesi'nde bir araya geldi. Suç duyurusuna karşın Eskişehir Valiliği'nin Hikmet Çelik hakkında soruşturma izni vermemesine tepki gösteren Platform üyeleri, itiraz haklarını kullanacaklarını ifade etti.

"Halkın bilgilendirilmesi sağlanamamıştır"

Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu adına açıklama yapan Avukat Mert Yedek, şunları söyledi:

"Tüm Eskişehir için hayati bir önem taşıyan altın ve gümüş madeni projelerindeki gelişmeleri bütün kamuoyu yakından takip etmektedir. Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır A.Ş. tarafından yapılması planlanan Alpagut-Atalan bölgesinde siyanürlü altın ve gümüş madeni projesi kapsamında ÇED yönetmeliği gereğince 15 Ağustos 2024 tarihinde, Eskişehir ili Mihalgazi ilçesi Alpagut mahallesinde, Halkın Katılımı Toplantısı yapılması planlanmıştır. Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik'in toplantıyı mevzuat gereği yönettiği sırada, aldığı kararlar ve gerçekleştirdiği fiillerle toplantı gerçekleştirilememiştir ve halkın bilgilendirilmesi sağlanamamıştır. Platformumuz bileşenlerince hakkında suç duyurusunda bulunulan Hikmet Çelik ve toplantı heyeti için suç duyurusunda bulunduğumuz birçok fiil nedeniyle Eskişehir Valiliği İl İdare Kurulu tarafından 13 Ocak 2025 günü platformumuzun öğrendiği karar dolayısıyla haklarında soruşturma izni verilmemesine karar verilmiştir.

"İtiraz hakkımızı kullanacağız"

Bu karar tarafımızca açıktır ki Cumhuriyet Başsavcılığının yürüteceği soruşturmadan sürecin kaçırılması, suç duyurusunda bulunduğumuz fiillerin hiçbir idari konu içermemesine rağmen yetkisinin sınırlarını aşarak yargılamanın önüne geçilmesi anlamına gelmektedir. Eskişehir Valiliği İl İdare Kurulunun kararının Hikmet Çelik'i korumaya dönük olduğu açıktır. Suç duyurusunda bulunduğumuz fiiller görevi kötüye kullanma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, hakaret, tehdittir. Bu suçlar görev suçu olup idari bir konu teşkil etmemektedir ve verilen karar hukuka aykırıdır. Eskişehir Valiliği İl İdare Kurulunun kararına karşı itiraz hakkımızı kullanacağımızı da buradan duyuruyoruz.

"Toplantının gidişatını yetkilerini kullanarak saptırmıştır"

Hikmet Çelik toplantı sırasında platformumuzun yerli ve milli projelerin hepsine karşı olduğunu ve yanlış bilgilerle propaganda yaptığımızı belirtmiştir. Bu projenin Avrupa standartlarında yapıldığını iddia etmiş ve proje kapsamında halka dönük yüz binlerce ağacın kesileceği bilinen projeyi anlatırken terenize, rokanıza, maydanozunuza, ağacınıza hiçbir zarar gelmeyecek diyerek yanlış bilgilerle şirket adına taahhütlerde bulunmuştur. Konuşmak isteyen birçok insanın mikrofonunu kapatmış, ifade özgürlüğünü engellemiş tepki gösterenleri da açıkça tehdit etmiştir. Toplantı tutanaklarını katılımcılarla paylaşmadan, itiraz dilekçelerini kabul etmeden usulsüz bir şekilde toplantıyı sonlandırmıştır. Açıkça Hikmet Çelik toplantı esnasında kendisine sağlanan kamusal gücü şirket yararına kullanmıştır.

"Hikmet Çelik tarafsızlığını yitirmiştir"

Bütün bu anlatılan hususlarla beraber Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik tarafsızlığını yitirmiş, objektif ve adil olma kabiliyetine şüphe düşürmüştür. Devlet memuru olarak bir kamu kurumunu temsil etmesi anlattığımız hususlar birlikte değerlendirildiğinde söz konusu olmamalıdır. Buradan bir kez daha Eskişehir Valiliği'ne sesleniyoruz. Hikmet Çelik'i değil Eskişehir'i koruyun. Kaymaz'da 8 denetim yapıldığı ve faaliyetin bulunmadığını platformumuzun halkı manipüle ettiğini belirten Bakanlık ve İl Müdürlüğü mahkeme kararlarının tanınmayarak faaliyete devam ettiğini kanıtlayan platformumuza karşı sessizliğini hala korumaktadır."