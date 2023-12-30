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Çevre Okur-Yazarı Projesiyle Çocuklarda Çevre Hassasiyeti Artıyor - Son Dakika
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Çevre Okur-Yazarı Projesiyle Çocuklarda Çevre Hassasiyeti Artıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Çevre Okur-Yazarı' projesinin 1. modülü tamamlandı. 'Sıfır Atık, Geri Dönüşüm ve Atık Azaltımı' konulu proje yarışmasını kazanan öğrenciler, hayvanat bahçesi gezisiyle ödüllendirildi. Proje kapsamında çevre konularında eğitim çalışmaları devam ediyor.

Çevre Okur-Yazarı Projesiyle Çocuklarda Çevre Hassasiyeti Artıyor
30.12.2023 - 23:55,
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Çevre okur-yazarı nesil yetişiyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, çocuklarda çevre hassasiyetini arttırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmak amacıyla projelendirilen 'Çevre Okur-Yazarı' projesinde 1'nci modül tamamlandı. "Sıfır Atık, Geri Dönüşüm ve Atık Azaltımı" konulu proje yarışmasını kazanan öğrenciler, hayvanat bahçesi gezisi ile ödüllendirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin, güncel çevre sorunlarına hakim, çevreye duyarlı bir nesil yetişmesi amacıyla başlattığı Çevre Okur-Yazarlığı projesi, eğitim kurumlarında hız kesmeden devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, "sıfır atık, geri dönüşüm ve atık azaltımı, su tasarrufu ve kuraklık, çevre konulu kitap okuma, iklim değişikliği ve küresel ısınma, enerji tasarrufu" konu başlıkları belirlenirken, 50 gönüllü okuldan 1.300 5'inci sınıf öğrencisi seçilmiş ve sorumlu öğretmenler atanmıştı. Okullarda eğitim çalışmalarıyla devam eden projenin birinci modülünü oluşturan 'Sıfır Atık, Geri Dönüşüm ve Atık Azaltımı' yarışması tamamlandı. "Geleceğime sahip çıkıyorum, Çevre okur yazarı oluyorum!" temasıyla düzenlenen yarışmanın birincisi Orhangazi Gazi Osmanpaşa Ortaokulu oldu. Nilüfer Şehit Murat Alkan İmam Hatip Ortaokulu ikinci olurken, Nilüfer Vahide Aktuğ Ortaokulu da üçüncülüğü elde etti.

Yarışmanın birincisi olan Orhangazi Gazi Osmanpaşa Ortaokulu öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayvanat bahçesi gezisi ile ödüllendirildi. Hayvanat Bahçesi eğitim salonuna yapılan etkinlikte, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü personelleri Özgül Yalçın ve Hülya Şahinsoylu tarafından sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda kısa bir bilgilendirme yapıldı. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut'un da katıldığı etkinlikte, öğrencilere Çevre Okur-Yazarı sertifikaları verildi. Öğrenciler daha sonra hayvanat bahçesini gezip, gönüllerince bir gün geçirdi.

Kaynak: İHA
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre, Yerel, Son Dakika

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