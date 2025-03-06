Ceyhan Belediyesi\'nden Ramazan\'da Yenilikçi Yardım Uygulaması

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Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ramazan ayında iftar çadırı yerine farklı bir uygulamaya gitti. 11 ayın sultanı Ramazan'da ilçedeki ihtiyaç sahiplerini unutmayan Ceyhan Belediyesi, her gün 16 bin ekmek ve 750 kişiye sıcak yemek ulaştırmaya başladı.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, iftar çadırı kurmak yerine ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine aşevinde hazırlanan sıcak yemeklerin personel aracılığıyla birebir ulaştırılması talimatını verdi. Başkan Aydar'ın kararıyla Ramazan ayı boyunca 750 kişilik yemek, doğrudan ihtiyaç sahiplerinin evlerine servis edildiği bildirildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Aydar, "İftar çadırına genelde aynı kişiler katılıyor. Bunun yerine başvuruda bulunan ve tespit ettiğimiz 750 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza her gün yemeklerini elden teslim ediyoruz. Böylece hem vatandaşlarımız yemeklerini evlerinde yiyor hem de kimse görmeden, rencide olmadan yemeklerini alabiliyor" dedi.

Ramazan ayında belirli noktalarda iftar sofraları da kuracaklarını dile getiren Aydar, "Mübarek Ramazan ayını Ceyhan'da tam anlamıyla yaşatmak için belediye olarak üzerimize düşenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu mübarek ayda belirli aralıklarla farklı mahallelerde iftar sofraları kurarak hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz" diye konuştu.

Öte yandan Ramazan ayı başlamadan önce her gün 10 bin ekmek dağıtılacağını duyuran Ceyhan Belediyesi, muhtarların talebi üzerine Başkan Kadir Aydar'ın talimatıyla sayıyı 16 bine çıkardı. - ADANA