Ceyhan'da Tır-Minibüs Çarpışması: 4 Ölü, 6 Yaralı

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(ADANA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sabah saatlerinde gerçekleşi. Kömür işletmesine ait servis minibüsü karşıdan gelen haftiyat kamyonuyla kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri itfaiye ekipleri ile birlikte araçtan yaralıları çıkardı. Araçtan çıkarılan işçilerden servis şoförü ile birlikte 4 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.