Cezaevi firarisi çorap çuvalları arasında yakalandı

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Cezaevi firarisi saklandığı çorap çuvalları arasında böyle yakalandı

Hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs ekiplerden kaçamadı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs polis ekipleri tarafından bulunduğu evin çatı katında saklandığı çorap çuvallarının arasında kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan polis ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, 1 Mayıs 2024 tarihinde Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden ve 'hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.D. isimli şahsın evine nöbetçi cumhuriyet savcısından alınan yazılı talimatla operasyon düzenlendi. Şahıs, ikametinin çatı katında polis ekipleri tarafından gizlendiği çorap çuvallarının arasında kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.D. çıkartıldığı adi makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.