Cezayir, İsrail'in Refah'taki saldırılarına son vermesini öngören karar tasarısını BM'ye sundu - Son Dakika
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Cezayir, İsrail'in Refah'taki saldırılarına son vermesini öngören karar tasarısını BM'ye sundu

Cezayir, İsrail'in Gazze ve Refah başta olmak üzere Filistin'de sivillere yönelik saldırılarına son vermesini talep eden bir karar tasarısını BM Güvenlik Konseyi'ne sundu. Tasarıda, İsrail'e Refah'a yönelik askeri saldırıların durdurulması, tüm esirlerin serbest bırakılması ve uluslararası hukuka uymanın önemi vurgulandı. Oylama tarihi henüz belirsiz.

29.05.2024 10:36
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Cezayir, İsrail'in Refah'taki saldırılarına son vermesini öngören karar tasarısını Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne sundu.

İsrail'in Gazze ve Refah başta olmak üzere Filistin'de sivillere yönelik saldırıları sürerken, Cezayir bölgede yaşanan insanlık dramına karşı harekete geçti. Cezayir, İsrail'in Refah'taki saldırılarına son vermesini talep eden bir karar tasarısını görüşülmek üzere BM Güvenlik Konseyi'ne sundu. İsrail'e Refah'a yönelik askeri saldırılarını "derhal durdurma" çağrısı yapılan tasarıda tüm esirlerin serbest bırakılmasının talep edildiği ve uluslararası hukuka uymanın önemine vurgu yapıldığı belirtildi. Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in Refah kentindeki saldırılarının durdurulması yönündeki tedbir kararlarına atıfta bulunulan tasarıda, sivillere yönelik şiddetin de kınandığı ifade edildi.

Cezayir'in BM Temsilcisi Amar Bendjama, bu hamlenin amacının "Refah'taki ölümleri durdurmak" olduğunu söyledi.

Ne zaman oylanacağı bilinmiyor

Cezayir tarafından sunulan karar tasarısının ABD, Çin, İngiltere, Fransa ve Rusya'nın veto yetkisine sahip daimi üyeler olarak yer aldığı 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nde ne zaman oylanacağı henüz bilinmiyor. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cezayir, İsrail'in Refah'taki saldırılarına son vermesini öngören karar tasarısını BM'ye sundu - Son Dakika

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