CHP Antalya'da Cumhurbaşkanı Adayı İçin Oy Verme İşlemleri Devam Ediyor

CHP Antalya'da Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için oy verme işlemi devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: "Hepimiz hukukun üstünlüğüne güveneceğiz"

ANTALYA - Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlenen ön seçimde oy verme işlemi devam ediyor. Oyunu kullanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Hepimiz hukukun üstünlüğüne güveneceğiz. Adalet inşallah önümüzdeki günlerde tecelli edecek ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu da yine hep birlikte sevenleriyle olacak" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Türkiye'nin dört bir yanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlediği ön seçimde oy verme işlemleri devam ediyor. Sabah saat 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemleri başladığı sandıklarda partililerin yanı sıra parti üyesi olmayanlar için kurulan "dayanışma sandıklarında" oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürecek. Antalya'da il ve ilçe başkanlıklarının yanı sıra mahalle temsilcilikleri ve belirlenen noktalarda devam eden oy verme işlemine vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Başkan Böcek oyunu kullandı

Oyunu kullanmak üzere Konyaaltı ilçesinde bulunan Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'ne gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Partililer ve vatandaşlarla tek tek selamlaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ikametinin bulunduğu mahalleye ait 9 numaralı sandığa gelerek oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan başkan Böcek, tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, "Ekrem İmamoğlu başkanımız için bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımızın burada adalet tecelli edecek, diye ümit ediyoruz ve seçimlerde Türkiye bir taraftan özgürlüğünden. Çağdaşlığından, cumhuriyetinden vazgeçmemiştir. Tabi ki Türkiye'nin en büyük ili İstanbul'un 16 milyonun ev sahibi sayın Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına üzüldük. Bu süreçte önümüzde itirazlar var. Avukat arkadaşlarımız bunları daha iyi değerlendirecekler" dedi.

"Hukukun üstünlüğüne güveneceğiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere tüm siyasilerin ve milyonların desteğinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun arkasında olduğunu belirten Böcek, "Burada A'dan Z'ye çocuklarımızın geleceği için ülkemizin geleceği için bir mücadele var. Güzel bir gündeyiz ve Ekrem İmamoğlu bugün Türkiye'de 1 milyon 750 bin üyemizle ve aynı zamanda dayanışma sandığımızda göreceksiniz ki milyonlar gene, 'Ekrem İmamoğlu' diyecek. Bu anlamda Türkiye'de, 'Egemenlik kayıtsız, şartsız milletin' dediği Gazi Mustafa Kemal'in askerleri olarak hep birlikte, el birliğiyle ülkemiz için, vatanımız için, Antalya'mız için çalışmalarımıza azimle, gururla devam edeceğiz. Hiçbir kimsenin şüphesi olmasın. Biz önce Allah'ımıza, sonra halkımıza hesap veriyoruz. Hepimiz hukukun üstünlüğüne güveneceğiz. Adalet inşallah önümüzdeki günlerde tecelli edecek ve sayın Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu da yine hep birlikte sevenleriyle olacak" ifadelerini kullandı.