ÖZKAN KARAKAYA

CHP Ardahan İl Başkanlığı, aday tanıtım toplantısı düzenledi. CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, "Ben artık onlara adaylarımız demiyorum çünkü bu tabloyu görünce, bu kadroyu görünce artık onlar bizim başkanlarımız. Ben de eski bir belediyeciyim. Yerel olmadan genel olmuyor çünkü belediyecilik halka en kolay dokunduğunuz yer. Bunun için belediyeler bizim için önemli" dedi.

CHP Ardahan İl Örgütü, Dursun Akçam Kültür Evi'nde belediye başkan adayları için tanıtım toplandısı düzenledi. CHP'nin yeniden aday gösterdiği Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ve Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya, Çıldır Belediye Başkan Adayı Nurettin Aygün, Damal Belediye Başkan Adayı Murat Dalanbay, Posof Belediye Başkan Adayı Erdem Demirci, Göle Belediye Başkan Adayı Gökhan Budak, Köprülü Belde Belediye Başkan Adayı Yüksel Bozkurt, sırasıyla sahneye çıkarak Ardahan'a tanıtıldı.

"MÜCADELENİN İLK AYAĞI YEREL SEÇİMLERDİR"

Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan şunları söyledi:

"Bugün 31 Mart 2024 yerel seçimleri ile ilgili örgütlü ya da kitlesel startımızı başlatıyoruz. Bunun aynısını 2019 yerel seçimlerinde de bu salonda yapmıştık ve dediğimiz gibi, iddia ettiğimiz gibi 25 yıl sonra Ardahan Belediye Başkanlığı'nı sizlerin sayesiyle bütün partililerimizin sayesinde, kadınlarımızın sayesiyle, gençlerimizin sayesiyle ve hakikaten o hayalimizi o iddiamızı gerçekleştirmiştir. Değerli arkadaşlarım biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak, bu ülkede bağımsız Türkiye'yi, hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir ekonomik düzeni, demokrasiyi, hukuku, hukukun evrensel ilkelerini hayata geçirinceye kadar bu mücadelemiz devam edecektir. Bu mücadelenin ilk ayağı yerel seçimlerdir. Yerel seçimlerde başarı olduğu zaman genelde iktidar olunuyor. 2023 genel seçimlerinde çok çabalar harcamamıza rağmen istediğimiz sonucu elde edemedik. 31 Mart 2024 seçimlerinde var olanları koruyup üzerlerine de belediyeler ekleyerek yeniden büyük bir umudu yeşertebiliriz. Bu süre içerisinde başta hizmet veren belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum, bizi onurlandırdılar. Hizmetleriyle, düzgün duruşlarıyla halkçı ve sosyal belediyeciliği gerçekleştirerek bu seçimlerde de başarılı olacaklarına yürekten inanıyorum.

"ARDAHAN'I SOSYAL DEMOKRAT BELEDİYECİLİKLE TANIŞTIRACAĞIZ"

CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu ise şunları söyledi:

"Ben artık onlara adaylarımız demiyorum çünkü bu tabloyu görünce, bu kadroyu görünce artık onlar bizim başkanlarımız. Bende eski bir belediyeciyim. Yerel olmadan genel olmuyor çünkü belediyecilik halka en kolay dokunduğunuz yer. Bunun için belediyeler bizim için önemli. Geçen hafta Sayın Genel Başkanımızla bir açılış yaptık, Sayın Genel Başkanımız da söyledi, 'belediyecilik bizim, sosyal demokratların işi' çünkü şehrin tam göbeğindeki bir yeri tekrar şehre kazandırdık, halka kazandırdık. Halkın olanı halka kazandırmak sosyal demokratların işidir. Ranta teslim olmayan, doların yeşilini değil doğanın yeşilini seven insan bizleriz. Bizler sosyal demokratlarız. Halkımız da bunu görüyor, belediyelerimiz, başkanlarımız burada. Başkanlarımızın karneleri zaten elinde. Başkanlarımızın karnelerine 5 veriyor muyuz hep birlikte? Halkımız da bunu görüyor, bunu takdir edecek. Hep birlikte çalışacağız ve 31 Mart seçimlerinde Ardahan'ın tüm ilçelerini Ardahan'ın merkezini ve Köprülü'yü alacağız. Ardahan'daki tüm belediyeleri biz alacağız. Ardahan halkını sosyal belediyecilikle tanıştıracağız. Belediyeler bizim olacak, Ardahanlı hizmete doyacak."