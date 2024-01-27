 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Ardahan İl Başkanlığı Aday Tanıtım Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Ardahan İl Başkanlığı Aday Tanıtım Toplantısı Düzenledi

CHP Ardahan İl Başkanlığı, belediye başkan adaylarını tanıtmak için bir toplantı düzenledi. Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, belediyeciliğin önemine vurgu yaparak, belediyelerin halka en kolay dokunduğu yer olduğunu belirtti. Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan ise yerel seçimlerin önemine değinerek, başarıyla sonuçlanması halinde genel seçimlerde de iktidar olabileceklerini ifade etti. CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu ise sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla Ardahan'ı tanıştıracaklarını söyledi.

CHP Ardahan İl Başkanlığı Aday Tanıtım Toplantısı Düzenledi
27.01.2024 - 17:34,
Abone Ol

ÖZKAN KARAKAYA

CHP Ardahan İl Başkanlığı, aday tanıtım toplantısı düzenledi. CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, "Ben artık onlara adaylarımız demiyorum çünkü bu tabloyu görünce, bu kadroyu görünce artık onlar bizim başkanlarımız. Ben de eski bir belediyeciyim. Yerel olmadan genel olmuyor çünkü belediyecilik halka en kolay dokunduğunuz yer. Bunun için belediyeler bizim için önemli" dedi.

CHP Ardahan İl Örgütü, Dursun Akçam Kültür Evi'nde belediye başkan adayları için tanıtım toplandısı düzenledi. CHP'nin yeniden aday gösterdiği Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ve Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya, Çıldır Belediye Başkan Adayı Nurettin Aygün, Damal Belediye Başkan Adayı Murat Dalanbay, Posof Belediye Başkan Adayı Erdem Demirci, Göle Belediye Başkan Adayı Gökhan Budak, Köprülü Belde Belediye Başkan Adayı Yüksel Bozkurt, sırasıyla sahneye çıkarak Ardahan'a tanıtıldı.

"MÜCADELENİN İLK AYAĞI YEREL SEÇİMLERDİR"

Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan şunları söyledi:

"Bugün 31 Mart 2024 yerel seçimleri ile ilgili örgütlü ya da kitlesel startımızı başlatıyoruz. Bunun aynısını 2019 yerel seçimlerinde de bu salonda yapmıştık ve dediğimiz gibi, iddia ettiğimiz gibi 25 yıl sonra Ardahan Belediye Başkanlığı'nı sizlerin sayesiyle bütün partililerimizin sayesinde, kadınlarımızın sayesiyle, gençlerimizin sayesiyle ve hakikaten o hayalimizi o iddiamızı gerçekleştirmiştir. Değerli arkadaşlarım biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak, bu ülkede bağımsız Türkiye'yi, hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir ekonomik düzeni, demokrasiyi, hukuku, hukukun evrensel ilkelerini hayata geçirinceye kadar bu mücadelemiz devam edecektir. Bu mücadelenin ilk ayağı yerel seçimlerdir. Yerel seçimlerde başarı olduğu zaman genelde iktidar olunuyor. 2023 genel seçimlerinde çok çabalar harcamamıza rağmen istediğimiz sonucu elde edemedik. 31 Mart 2024 seçimlerinde var olanları koruyup üzerlerine de belediyeler ekleyerek yeniden büyük bir umudu yeşertebiliriz. Bu süre içerisinde başta hizmet veren belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum, bizi onurlandırdılar. Hizmetleriyle, düzgün duruşlarıyla halkçı ve sosyal belediyeciliği gerçekleştirerek bu seçimlerde de başarılı olacaklarına yürekten inanıyorum.

"ARDAHAN'I SOSYAL DEMOKRAT BELEDİYECİLİKLE TANIŞTIRACAĞIZ"

CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu ise şunları söyledi:

"Ben artık onlara adaylarımız demiyorum çünkü bu tabloyu görünce, bu kadroyu görünce artık onlar bizim başkanlarımız. Bende eski bir belediyeciyim. Yerel olmadan genel olmuyor çünkü belediyecilik halka en kolay dokunduğunuz yer. Bunun için belediyeler bizim için önemli. Geçen hafta Sayın Genel Başkanımızla bir açılış yaptık, Sayın Genel Başkanımız da söyledi, 'belediyecilik bizim, sosyal demokratların işi' çünkü şehrin tam göbeğindeki bir yeri tekrar şehre kazandırdık, halka kazandırdık. Halkın olanı halka kazandırmak sosyal demokratların işidir. Ranta teslim olmayan, doların yeşilini değil doğanın yeşilini seven insan bizleriz. Bizler sosyal demokratlarız. Halkımız da bunu görüyor, belediyelerimiz, başkanlarımız burada. Başkanlarımızın karneleri zaten elinde. Başkanlarımızın karnelerine 5 veriyor muyuz hep birlikte? Halkımız da bunu görüyor, bunu takdir edecek. Hep birlikte çalışacağız ve 31 Mart seçimlerinde Ardahan'ın tüm ilçelerini Ardahan'ın merkezini ve Köprülü'yü alacağız. Ardahan'daki tüm belediyeleri biz alacağız. Ardahan halkını sosyal belediyecilikle tanıştıracağız. Belediyeler bizim olacak, Ardahanlı hizmete doyacak."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Erdem İncesu, Milletvekili, Ardahan, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Ardahan İl Başkanlığı Aday Tanıtım Toplantısı Düzenledi - Son Dakika


18:17
4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı 4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı
17:18
Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz
17:08
Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın
16:42
Settar Tanrıöğen'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama: Tedavisi yoğun bakımda sürüyor Settar Tanrıöğen'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama: Tedavisi yoğun bakımda sürüyor
16:41
Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu
16:32
Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı
16:23
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü

Son Dakika
18:17 4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı
17:18 Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz
17:08 Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın
16:41 Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu
16:42 Settar Tanrıöğen'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama: Tedavisi yoğun bakımda sürüyor
16:32 Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı
16:23 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü
16:22 Yemekteyiz'te ortalık karıştı! Aldığı puanı beğenmeyen yarışmacı, rakibinin üzerine su döktü
15:49 İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 18:27:36. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Ardahan İl Başkanlığı Aday Tanıtım Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement