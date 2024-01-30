CHP\'nin Artvin Belediye Başkan Adayı Bilgehan Erdem, Kemalpaşa\'da seçim bürosunun açılışında konuştu

UĞUR İSTANBULLU
CHP'nin Artvin Belediye Başkan Adayı Bilgehan Erdem, Kemalpaşa'da seçim bürosunun açılışında; "Ne zaman başımız darda kalırsa arkamızda Hopa ve Kemalpaşa var ve o yüzden kendimi güçlü hissediyorum. Özümüz sözümüz bir ve ikinci planı olmayan yüzünü aydınlıktan, direnişten yana çeviren insanlar var ve güçlüyüz, çok güçlüyüz ve biliyorum ki 31 Mart'ta Kemalpaşa'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağı göklerde ve daha yukarıda olacak çünkü aramızda devrimciler var, direnenler var, AKP faşizmine karşı boyun eğmeyen insanlar var" dedi.
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde CHP'nin seçim bürosu açıldı. Açılışa CHP Artvin Belediye Başkan Adayı Bilgehan Erdem, CHP Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Erhan Yılmaz, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yoldaş Gümüşkaya ve vatandaşlar katıldı.
"31 MART AKŞAMI TEKRAR KAZANACAĞIZ"
CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yoldaş Gümüşkaya şunları söyledi:
"Evet, bugün coşkuluyuz, heyecanlıyız çünkü güzel bir yola girdik Kemalpaşa için. Kemalpaşa'nın kadınları, gençleri ve çocukları için, yaşlıları için daha yaşanılabilir bir Kemalpaşa için yola çıktık. Evet, arkadaşlar Kemalpaşa'yı çok almaya çalıştılar, Kemalpaşa'yla çok uğraştılar ve Kemalpaşa'da dertleri olanlar var biliyoruz, ellerini ovuşturmaya başlamışlar. Buradan söylüyorum; İmamoğlu İstanbul'da kimlerle uğraşıyor, Murat Kurum'la uğraşıyor ama sadece o değil bakanlarıyla ve tabii ki Tayip Erdoğan'la uğraşıyor. Biz de burada yıllardır sadece karşımızdaki AKP ile değil, bakanlarıyla, TayYip Erdoğan'la uğraşıyoruz ve rakip olarak onları görüyoruz. Onlar Kemalpaşa'da yenilmeye doymadılar arkadaşlar ama biz de yenmeye doymadık ve 31 Mart akşamı tekrar yeneceğiz kazanacağız, kazanacağız diyorum."
"ARKAMIZDA HOPA VE KEMALPAŞA VAR "
CHP Artvin Belediye Başkan Adayı Bilgehan Erdem ise şöyle konuştu:
"Ben Kemalpaşa'ya ve Hopa'ya yabancı değilim çünkü Kemalpaşa'yla şöyle bağım var; ben Kemalpaşa'nın, Hopa'nın pırıl pırıl çocuklarını okuttum. Onlardan feyz aldım ve çok seviyorum buraları ve kendimi hiç yabancı hissetmiyorum. Kemalpaşa'nın ve Hopa'nın asi delikanlıları, denizin asi çocukları merhaba. Ben şunu iyi biliyorum; ne zaman başımız darda kalırsa arkamızda Hopa ve Kemalpaşa var ve o yüzden kendimi güçlü hissediyorum. Özümüz sözümüz bir ve ikinci planı olmayan yüzünü aydınlıktan, direnişten yana çeviren insanlar var ve güçlüyüz, çok güçlüyüz ve biliyorum ki 31 Mart'ta Kemalpaşa'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağı göklerde ve daha yukarıda olacak çünkü aramızda devrimciler var, direnenler var, AKP faşizmine karşı boyun eğmeyen insanlar var. Mutluyum, umutluyum ve buradan iktidar sözünü Artvin'e götüreceğim. Size Genya'dan, Artvin'den selam getirdim ve buradan iktidarı Artvin'e götüreceğim. Sizleri çok seviyorum ve artık sizin de bir kardeşiniz var ve ne zaman dara girerseniz bir telefon kadar yakınım ve size koşa koşa gelirim saygılar, sevgiler sunuyorum."
"KALBİ KEMALPAŞA İÇİN ATAN HERKESLE BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ"
CHP Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Erhan Yılmaz ise şunları söyledi:
" Değerli Cumhuriyet Halk Partililer Kemalpaşa'mızı birlikte yönetmeye geliyoruz ve biz gençlerimizle, kadınlarımızla ve kalbi Kemalpaşa için atan herkesle birlikte yöneteceğiz. Bunun için çok çalışacağız önce gönülleri sonrada 31 Mart'ta seçimi kazanacağız, kazanacağız."
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