CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın Ayvalık\'ta Miting Yaptı

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, Ayvalık'ta gerçekleştirdiği mitingte İYİ Partili seçmene seslenerek, "Karşınızda İYİ Parti'den milletvekilliği yapmış, aynı zamanda İYİ Parti'ye kazanacağı belediyeyi teslim etmiş biri var. Ama şu an da maalesef karşımda İYİ Partili bir rakiple yarışıyorum. Çok üzülüyorum. Ben önce kendimi Balıkesirli hemşehrilerime ve İYİ Partili kardeşlerime emanet ediyorum" dedi.
CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, Ayvalık'ta gerçekleştirdiği mitingte konuştu. Akın şunları söyledi:
Bundan beş yıl önce bir yola çıktık. Çok önemli bir yoldu. Aşkım, sevdam, hayatım, her şeyim olan Balıkesirime hizmet etmek için bir yola çıktım. Seçimi kazanıyorduk. Bunu ben demiyorum. Bütün anketler, bütün vatandaşlar, tüm Balıkesir söylüyordu. Ne oldu? Dediler ki bana 'Millet İttifakı'nın geleceği için adaylıktan çekileceksin.' Çektiler adaylığımı. O zaman ne dedim biliyor musunuz? 'Bu memleket bizi unutmaz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' dedim. Ben görevimi yaptım. Ne oldu? İYİ Parti'den arkadaş aday oldu, AK Parti'ye geçti. Yazıktır, ayıptır, günahtır hemşehrim.
"MAALESEF KARŞIMDA İYİ PARTİLİ BİR RAKİPLE YARIŞIYORUM. BENİM İŞİM GÜCÜM BALIKESİR"
Demokrasinin önüne bir engel koydular. Dediler ki bana 'Bu engeli de sen aşacaksın. Karşınızda İYİ Parti'den milletvekilliği yapmış, aynı zamanda İYİ Parti'ye kazanacağı belediyeyi teslim etmiş biri var. Ama şu an da maalesef karşımda İYİ Partili bir rakiple yarışıyorum. Benim işim gücüm Balıkesir. Çok üzülüyorum. Ben önce kendimi Allah'a, sonra Balıkesirli hemşehrilerime ve İYİ Partili kardeşlerime emanet ediyorum. Sadece İYİ Partililer değil. Ben Ayvalık'ın, Balıkesir'in bütün oylarına talibim. Ayrıştırma yapmam, ötekileştirme yapmam, kimseyi bir tarafa ayırmam, particilik yapmam. Harbici bir adamımdır. Önemli olan şu. Vatanına, bayrağına, Atatürk'üne saygılı olacaksın. Biz birlikte güzeliz. Kimsenin hakkını yemem, Allah şahidim kimsenin hakkını da yedirmem.
Bu memleketin gönlünde Ahmet Akın var. Neden? Çünkü ben onların evladıyım, hiç kimseyi ayırmadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilliğini onurla, gururla yaptım. 6 Ok'u ruhuma, gönlüme koydum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün inancıyla, Bandırma Vapuru'yla Samsun'a çıkanların azim ve kararlılığıyla, hemşehrimiz Havranlı Seyit Onbaşı'nın gücüyle, mücadelesiyle ben bu hizmete hazırım hemşehrim.
"KANALİZASYON, ARITMA SORUNU BİTECEK"
Büyükşehir, Ayvalık'a makyaj belediyeciliğinden başka ne yaptı? Kanalizasyon sorunu ne oldu? Altyapı ne oldu? Ayvalık'ta kanalizasyon sistemi yetersiz. Bazı yerlerde lağım bacalardan denize taşıyor. Kanalizasyon, arıtma sorunu bitecek. Bütün körfezimiz pırıl pırıl olacak. Şeref sözü veriyorum. Tertemiz bir Ayvalık'ı hep birlikte inşa edeceğiz.
Yıl 2024. Hem su sıkıntısı yaşıyorsunuz hem de su çok pahalı. Çok çektiniz ama 38 gün daha dayanın. Bunların yapamadıklarının nasıl yapılabilir olduğunu göstereceğim. Su dağıtımında kullanılan borular 50 yıllık. Siz bundan çok şikayetçisiniz, biliyorum. 10 yıldır BASKİ'ye para ödüyorsunuz. Büyükşehir'in başındaki de makyaj yapıp duruyor. Biz makyaj değil, iş yapacağız iş. Baktım yapamıyorlar dedim ki; 'Ahmet yola çık.'
"25 ŞUBAT PAZAR GÜNÜ BÜYÜK BALIKESİR BULUŞMASI'NA TÜM HEMŞERİLERİMİ DAVET EDİYORUM"
Projelerimizi 25 Şubat Pazar günü, saat 13.00'te Balıkesir merkezde, Kurtdereli Kapalı Spor Salonu'nda Sayın Genel Başkanımızın katılımıyla gerçekleştireceğimiz Büyük Balıkesir Buluşması'nda anlatacağız. Tüm hemşerilerimi davet ediyorum. Evlatlarımız için, gençlerimiz için, annelerimiz ve babalarımız için sizleri oraya davet ediyorum.
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