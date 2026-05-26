CHP Bilecik İl Başkanı Özdemir: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun Yaptığı Ciddi Manada Üzüntü Yarattı"
CHP Bilecik İl Başkanı Özdemir: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun Yaptığı Ciddi Manada Üzüntü Yarattı"

26.05.2026 16:38  Güncelleme: 18:19
CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan hikayesi ile partide üzüntü yarattığını belirterek, parti içi mücadelenin kendilerini derinden yaraladığını söyledi.

(BİLECİK) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, "13 yıl arkasından yürüdüğümüz, 13 yıl genel başkanımız olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan hikayesi ile bu yaptığı partimizde çok ciddi manada üzüntü yarattı" dedi.

Bilecik'teki CHP üyeleri, partinin il başkanlığı binasında bayramlaşmak üzere bir araya geldiler.

CHP Bilecik İl Başkanı Özdemir ise partisindeki gelişmelere ilişkin şunları söyledi:

"Bu bayram bizi çok daha derinden yaraladı. Bugüne kadar AKP ile karşı karşıyaydık, onunla mücadele ediyorduk. Bugün parti içinde mücadele ediyoruz. Bu bizi hepsinden daha çok, daha derin yaraladı. 13 yıl arkasından yürüdüğümüz, 13 yıl genel başkanımız olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan hikayesi ile bu yaptığı partimizde çok ciddi manada üzüntü yarattı. Bu bayramı bize zehir etti. Ama bu bayramı bilerek, isteyerek bütün her şeyi planlayarak yaptılar. Cumhuriyet Halk Partisi çok güçlü bir partidir. Gücünü de halkından ve sizlerden alır. Belki yarın burayı da işgal edecekler. Belki yarın bizi görevden alıp, belki bir atama yapacaklar. Bu olasılık çok yüksek. Bunlar olacak, bunların hepsini bekleyeceğiz. Ama bizim için binalar önemli değil, bu binada olmayız ama başka bir binada yolumuza devam edeceğiz."

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz de sürecin kendilerini etkilemeyeceğini belirterek, "Son günlerde yaşadığımız bu hukuksuzluk mücadelemizi bitirmeyecek. Biz yine mücadelemize devam edeceğiz. Başta Genel Başkanımız Özgür Özel olmak üzere tüm Cumhuriyet Halk Partililerin bayramını kutluyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

