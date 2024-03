CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli: "419 Hanelik Sosyal Konut Projesini Benim Dönemimde Çeşme Halkı ile Buluşturacağız"

Yerel

HABER: GİZEM ÇETİNKOL KAMERA: KERİM UĞUR

Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı olmaya hazırlanan CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli seçime günler kala temposunu arttırarak çalışmalarına devam ediyor. Adaylık sürecini ve projelerini ANKA Haber Ajansına anlatan Denizli, Çeşme'nin en büyük ihtiyaçlarından birinin sosyal konut olduğunu belirterek "Ekonomimizin geldiği yer itibarıyla alım gücünün düşmesi ile birlikte sosyal konut Çeşme'de ciddi bir beklenti. Biz de zaten bu konuyu proje lansmanımızda duyurduğumuz gibi 419 hanelik bir sosyal konut projesini Çeşme halkı ile benim dönemimde buluşturacağız" dedi.

Çeşme'nin yaz nüfusu ve kış nüfusunun değişiklik göstermesinden kaynaklı olarak alt yapı sorunlarına yönelik çalışmaları gündemine aldığını ancak seçim sürecinin sezon başlangıcına denk gelmesinden kaynaklı olarak yaza dönük hazırlıklara yoğunlaşacaklarını belirten CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, "Bizim yerleşik nüfusumuz elli bine ulaştı. Ama yaz aylarında nüfusumuz bundan çok daha fazla, yerleşik nüfusun belki de 10 katı hatta özel günlerde bayramlarda bir milyona ulaşan bir misafir ağı oluşuyor. Bu nedenle ilk önceliğimiz Nisan ayında göreve başlayacağımız için yaza dönük hazırlıklarımızı tamamlamak. Yaz için yol bakımlarımızı, çevre düzenlemelerimizi gerçekleştireceğimiz Çeşmemizi yaza hazırlayacağımız bir sürece giriyoruz. Alt yapı sorunlarımızı çözeceğimiz projelerimiz elbette var, bunlar yaz sonrasına aktaracağımız projeler. İlk etapta sezona güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bununla ilgili hem çarşılarımızın düzenlenmesi, hem yollarımızın düzenlenmesi, bakımlarının yapılması keza yeşil alanlarımızın düzenlenmesi gibi çalışmalara yoğunlaşacağız ilk hedeflerimizden biri yaza eksiksiz başlamak" diye konuştu.

ÇEŞME'YE KADIN ELİ DEĞECEK

Proje tanıtım toplantısının ardından, projelerin Çeşme de büyük bir heyecan uyandırdığının altını çizen Denizli, toplumun gerçek ihtiyaçlarına dönük hazırladıkları projelerin büyük bir hoşnutlukla karşılandığını ifade etti.

Denizli şunları söyledi:

"Toplumu iyi okumamız özellikle kamu hizmeti vereceksek, toplumun ihtiyaçlarına dokunan onları dinlediğimizi anlayacakları projeler üretmek en büyük önceliğimizdi. Proje lansmanı sonrası geri dönüşler onlara birebir dokunan projeler de karar kıldığımızı bize hissettirdi. Çünkü sokağa indiğimizde, halkla bir araya geldiğimizde, esnaf ziyaretlerimizde gerçekten yoğun bir coşku, gerçekten yoğun bir mutluluk ve heyecan ışığı görüyorum bu da ben çok mutlu ediyor. Bir kere tüm Çeşme halkı şu konu da hem fikir, Çeşme'de kadın başkan havası hızla kadınlar arasında yayıldı ve erkek vatandaşlarımıza da sirayet etti. Gençlerimiz zaten genç bir kadın başkan olmasından mutluydu. Erkeklerimiz de artık Çeşme'ye bir kadın eli değme vakti gelmişti diyorlar. Bu nedenle aslında toplumu kucaklayan, toplumun ihtiyaçlarını anlayan katılımcı yönetim anlayışını son güne kadar devam ettireceğiz. ve sonrasında Çeşme'yi birlikte yönetme arzumuzu, her an hissettireceğimiz bir yönetim anlayışımız olacak. Burada derneklerimiz STK'larımız, odalarımız toplum içerisinde kendisini ötede hisseden kendini yönetim sürecinin içinde hissedemeyen tüm bileşenlerle aslında Çeşme'ye dair ortak projeler ve ortak hedefler belirleyeceğiz. Katılımcı yönetim anlayışını her fırsatta konuşup yönetimde yapmazsak aslında anlattığımız her şey boşa düşmüş olur. Biz parti olarak, katılımcı yönetim anlayışında neyi söylüyoruz. Halkın taleplerini dinleyeceğimiz sorunlarında yanlarında olacağımız bir anlayıştan bahsediyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz seçim öncesinde başlatmış olduğumuz halk buluşmalarını, Çeşme'nin artık bir adeti haline dönüştürerek, her ay düzenli halk buluşmalarını hayata geçirerek toplumun beklentilerini, toplumun sorunlarını dinlediğimiz onlarla diyalog ortamları oluşturduğumuz ve hatta halk buluşmalarında onların yönetim sürecine dair önerilerini alabildiğimiz alanlar yaratmamız gerekiyor."

"TOPLUMU DİNLEYEREK PROJELERE YENİLERİNİ EKLEDİK"

Halk buluşmalarına verdiği önemin meyvesini aldığını da belirten Denizli, "Bu halk buluşmalarını proje lansmanı sonrası da devam ettirdik ve aslında projelerimizde olmayan ama toplumun ihtiyaçlarına dönük olduğunu farkettiğimiz 2 tane çok önemli proje ortaya çıktı. Bu nasıl oldu? Tamamen toplumu dinleyerek oldu" dedi.

Halk buluşmalarını çok önemsediklerini kaydeden Denizli, "Bizler iyi niyetli yönetim anlayışı ortaya koysak da, bazen acil ihtiyaçları gözden kaçırabiliriz. Yöneticiyiz ama insanız tabii ki bu tip aksaklıkların yaşanmaması ilk hedefimiz ama biz halk buluşmalarında kendimiz de çok fazla şey öğreniyoruz bizde öğretici oluyoruz. Bir kere her şeyden önemlisi ifade özgürlüğünü ortaya koyuyoruz. Halk buluşmalarımızda eleştiriye yer var, alkışa yer var, kızgınlığı dile getirmeye yer var, üzüntüyü, sevgiyi dile getirmeye yer var. Hakaret içermediği sürece tamamına yer var. Ben her zaman şunu söylüyorum biz yöneticiler olarak alkışı nasıl büyük bir teveccü ile kabul ediyorsak, aynı şeyi eleştiriyi alırken de yapmamız gerekiyor. Ben en büyük hedefim bu demokrasi kültürünü ilk günde son günde Çeşme'ye hiç geri dönülmeyecek şekilde tahsis etmek. Bizim halk buluşmalarımızda 7'den 77'ye herkesin söz hakkı var. 10 yaşında 8 yaşında çocuklarımız gelip kendi kamu alanlarına dair fikirlerini ortaya koyuyorlar. ve muazzam şeyler öğretiyorlar bize aynı şekilde, yaş almış vatandaşlarımız da gelip kendi ihtiyaçlara yönelik talepler de bulunuyorlar ve yine aynı şekilde öğretici oluyorlar" diye konuştu.

"KENT KÜTÜPHANESİ EN BÜYÜK EKSİKLERDEN"

Çocukların da talep ve görüşlerine önem verdiklerini belirten Denizli, "Çocukların öncelikleri tabii ki parklar erkek çocuklarında daha çok halı saha ortaya çıkıyor. Kızlarımızda aynı şekilde futbol, basketbol ve voleybola ilgi var. Onlar kendileri için spor alanlarını arttıracak projeler bekliyorlar. Aynı zaman da buradaki kütüphane eksikliğine dikkat çekiyorlar. Burada kent kütüphanesi, çalışma alanları etüt merkezleri eksikliği var bu nedenle çocuklar bunları talep ediyorlar. Bu çağda çocuklardan hiç kütüphane talebi beklemezdim ve bu da beni çok mutlu ediyor. Zaten projelerimiz arasında yer vermiştik kent kütüphanesine bununla birlikte çocuklarında talepleri ile birlikte onların alanlarındaki eksikliklerin daha da hızlı farkına varıyoruz" ifadelerini kullandı.

Denizli, alım gücü daralan vatandaşların en çok talep ettiği projelerden birinin de düğün salonu olduğunu söyledi. Denizli, "Açıkçası projelerimiz arasında olmayan ancak bir çok halk buluşmasında farklı farklı mahalleler de bu ihtiyaç dile getirildi. Düğün salonu istiyoruz dendi. Aileler de yeni evlenecek olan çiftlerde, ekonomimizin geldiği yer itibari ile toplumun her kesimi biliyorsunuz, her konu ciddi el yakıyor. İnsanların alım güçleri ciddi oranda azalmış durum da bu nedenle de tabii evlilikte toplumun doğal bir ihtiyacı. Diyorlar ki 'Bugün özel bir yere gittiğiniz de düğün salonu tutmak 150-200 bin Türk lirası biz bunları karşılayabilecek durumda değiliz. Ne yapalım evlenmeyelim mi? Düğün yapmayalım mı?' ve aslında bizim projelerimiz arasında olmadığı halde, bir anda düğün salonun toplumun beklentileri içinde yer aldığı ortaya çıktı. ve bizde bunu devreye soktuk, aldık projelerimiz arasına, bu tamamen halk buluşmalarından çıkan bir sonuç oldu" dedi.

Çeşme'nin en büyük ihtiyaçlarından birinin de sosyal konut olduğunun altını çizen CHP Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Ekonomimizin geldiği yer itibariyle alım gücünün düşmesi ile birlikte sosyal konut Çeşme'de ciddi bir beklenti. Biz de zaten bu konuyu proje lansmanımız da duyurduğumuz gibi 419 hanelik bir sosyal konut projesini Çeşme halkı ile buluşturacağız, benim dönemim de bu zaten önceki dönemden gelen bir proje biz sadece projenin mimarisinde bazı değişiklikler yaptık. Talepler zaten Çeşme Belediyemiz tarafından alınmış olan sosyal konut projesi biz de bunu hızlıca hayata geçireceğiz. Keza otopark sorunu Türkiye'nin bir çok yerinde olduğu gibi otopark sorunu ciddi bir eksiklik, Çeşme de özellikle yaz aylarında baş edilemeyecek bir hale geliyor" ifadelerini kullandı.

"CEMİL BAŞKANLA ÇEŞMEYE DAİR ORTAK BİR VİZYONUMUZ VAR"

Çeşme'nin alt yapı sorunlarını da masaya yatıran Lal Denizli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la uyumlu bir diyalogda olduklarını ve kendisinin de Çeşme'ye dair projeleri olduğunu kaydetti. Denizli, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'la ciddi, uyumlu bir anlayışımız var, kendisinin de Çeşme ile ilgili hayalleri, projesi çok geniş, bizi son derece dinlediği, son derece fikir alışverişi yapabildiğimiz bizi kendimizi ilçe belediye başkanları olarak son derece mutlu ve güvende hissettiren bir anlayışı var Büyükşehir Belediye Başkanımızın, bu nedenle Çeşme ile ilgili ortak bir vizyonumuz var Turizme dair, sağlık turizmine dair, spor turizmine dair ve Çeşme'nin sosyokültürel yapısını arttıracak, eğitimde çocuklara katkı sağlayacak spor alanları kazandıracağımız ortak bir vizyonumuz var"dedi.

Çeşme'nin önümüzdeki yıl nasıl yönetileceğine değinen CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli sözlerine şöyle devam etti;

Doğalgazından, alt yapı sorununa, sosyal konut projesinden, kültür sanat alanlarına, spor alanlarına çocuklara gençlere yaş almışlara kadına erkeğine dokunan bir dönem bekliyor Çeşmeyi, dinleyen anlamaya çalışan, anlayan ve toplumun ihtiyaçlarına göre hizmet verecek olan bir bir Belediyecilik anlayışı bekliyor Çeşmeyi ve her şeyden önce herkese kapısı açık olan bir yönetim anlayışı olacak, bize oy versin vermesin bütün vatandaşlarımız bizden sonuna kadar eşit hizmet alacak, eşit ilgi görecek, eşit söz hakkı olacak kent konseylerinden tutun, halk buluşmalarına kadar toplumla birlikte Çeşmeyi yöneteceğimiz muazzam bir döneme giriyoruz. Bana da bu süreçte Çeşme'nin ilk kadın belediye Başkanı olma şerefi nail olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

1.VİDEO

LAL DENİZLİ İLE RÖPORTAJ

2.VİDEO

LAL DENİZLİ İLE RÖPORTAJ'DAN DETAY GÖRÜNTÜ

LAL DENİZLİ'NİN SEÇİM ÇALIŞMALARINDAN DETAYLAR