CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, Çiftlikköy Altınkum Mahallesi\'nde halk buluşması düzenledi

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HABER: ECE AZAK - KAMERA: KERİM UĞUR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, Çiftlikköy Altınkum Mahallesi'ndeki halk buluşmasında, çocukların sorularını yanıtladı ve taleplerini dinledi. Denizli, "Sahil alanlarımızın ranta ve talana kapatılması için hep birlikte mücadele edeceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, Çiftlikköy Altınkum Mahallesi'nde düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi. Çeşmelilerin taleplerini dinleyen Denizli, gelen soruları da yanıtladı. Çocukların da yoğun katılım gösterdiği halk buluşması renkli görüntülere sahne oldu.

9 yaşındaki Poyraz'ın 'lunapark' talebi üzerine Başkan Adayı Denizli, "Maalesef projelerimiz içinde lunapark yok. Olmasını ister miydim? İsterdim. Çünkü ben de lunaparkları çok seviyorum. Ama projelerimiz içerisinde saydığım, spor tesisleri, tiyatro, sinema salonu gibi sizlerin oynayabileceği yeşil alanlar, gençlik merkezi ve parklar var. Bunları tahsis edebilmemiz için maalesef lunaparka ayırabileceğimiz bir bütçemiz yok. Ama belki Çeşme'mizden bir hayırsever çıkar. Belki çok büyük bir lunapark yapamaz ama daha küçük ölçekli bir lunapark için biz onlara alanı tahsis ederiz. Onlar da size belki böyle bir hediye yapar" diye yanıt verdi.

"SİZ BİZDEN ÇOK DAHA TALEPKAR VE ÇOK DAHA FARK YARATACAK BİR NESİLSİNİZ"

10 yaşındaki Eliz'in, annesinin onun yaşındayken Altınkum'da halka açık plajlarda denize çok rahat bir şekilde girebildiğini ancak son 2 yılda özel işletmeler nedeni ile bu alanların 'talan' edildiğini söylemesi üzerine Denizli, "Biz sizin yaşınızda sizin kadar bilinçli değildik. Öncelikle onu söyleyeyim. Belki biz sizin yaşınızda bu bilinçte olsaydık bugün ülkemiz için çok daha farklı şeyler konuşabiliyor olurduk. O yüzden siz bizden çok daha talepkar ve çok daha fark yaratacak bir nesilsiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Maalesef doğal alanlarımızın talanına ben de en az senin kadar karşıyım. Bundan öncesinde verilen ruhsatlarla ilgili maalesef elimden bir şey gelemez. Orası da zaten Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait bir bölge. Bazı izinler bizlerin kontrolü dışında tahsis edilebiliyor. Bu hepimizin ayıbı. Senin annenin çocukluğundaki gibi annenin gittiği plajlara gidemiyor olman hepimizin ayıbı. Bundan sonraki alanlarımız için biz ne yapabileceğimizi konuşup doğal alanlarımızın, sahil alanlarımızın ranta ve talana kapatılması için hep birlikte mücadele edeceğiz" diye konuştu.

"HEM HALI SAHAYI HEM BASKETBOL SAHASINI BU YAZA YETİŞTİRECEĞİZ, HİÇ MERAK ETME"

Denizli, futbol oynamak için gittikleri halı sahanın bakıma ihtiyacı olduğunu dile getiren bir başka çocuğa ise "Kesinlikle halı sahanız yapılacak. Bugün Çiftlik'teki farklı bir buluşmada hem basketbol sahası hem de halı saha ile ilgili konuştuk. Çok kötü durumda iki saha da. İkisini de bu yaza yetiştireceğiz. Hiç merak etme" diye yanıtladı.

"HEPİNİZDEN GELEN SEVGİYİ HİSSEDİYORUM AMA ÇOCUKLARIN SEVGİSİ DE BİR BAŞKA OLUYOR"

Toplantının sonunda çoculardan gelen yoğun ilgiden dolayı yaşadığı sevinci dile getiren Başkan Adayı Denizli, "Söylemem lazım ki çocuklar artık bu çocuk meclisini mi duydular ne oldu inanılmaz bir furya başladı ve ben mutluluktan aklımı kaybetmek üzereyim çünkü yolda yürüyemiyorum. Ama oy vermiyor hiçbiri o kadar üzgünüm ki. Gerçekten hem mutluyum çünkü sevginin tamamını böyle yüreğimin en derinliklerinde hissediyorum. Hepinizden gelen sevgiyi hissediyorum ama çocukların sevgisi de bir başka oluyor. O yüzden seçmen yaşını düşürsek ben bu seçimi kesin yüzde 90 ile kazanıyor olurdum" dedi.

Buluşmanın sonunda çocuklarla muhabbet eden Denizli, onlarla bol bol fotoğraf çekildi.