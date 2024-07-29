CHP, daha demokratik ve katılımcı bir tüzük için çalışmalarını sürdürecek - Son Dakika
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CHP, daha demokratik ve katılımcı bir tüzük için çalışmalarını sürdürecek

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 4-8 Eylül'de yapılması planlanan Tüzük Kurultayı'na ilişkin, 'Daha demokratik, katılımcı ve çoğulcu bir tüzüğün hayata geçmesi için partimiz tüm kademeleriyle çalışmalarını kurultayımıza kadar yürütecektir' dedi.

29.07.2024 22:43
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CHP Sözcüsü Yücel: "Daha demokratik, katılımcı ve çoğulcu bir tüzüğün hayata geçmesi için partimiz çalışmalarını yürütecektir"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Deniz Yücel, 4-8 Eylül'de yapılması planlanan Tüzük Kurultayı'na ilişkin, "Daha demokratik, katılımcı ve çoğulcu bir tüzüğün hayata geçmesi için partimiz tüm kademeleriyle çalışmalarını kurultayımıza kadar yürütecektir" dedi.

CHP Sözcüsü Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu toplantısına ilişkin açıklama yaptı. Yücel, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden tüm sporculara başarılar diledi.

Sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili yasa teklifine ilişkin de konuşan Yücel, " AK Parti'nin 'yaptım, oldu' anlayışının en bariz örneği, AK Parti'nin meslek örgütleri, sivil toplum ve halk vicdanını bir kez daha yok saydığının somutlaşmış halidir. Bu toplumda hiç kimse sokak hayvanları sorunu yok demedi. Kimse sahipsiz sokak hayvanlarının insanlara saldırmasını savunmadı. Ortada bir sorun var ama çözümü öldürmek değil. Bu sorunu insana yakışan, 'insancıl' yol ve yöntemlerle çözmek mümkünken 'öldürmek' konusundaki ısrarınız neden? Hangi akıl, hangi mantık yaşatmak varken öldürmeyi seçer" diye konuştu.

Bir gazetecinin Düzce'de bir kadının haşema giydiği için kaldığı sitenin havuzuna alınmadığı iddialarını sorması üzerine Yücel, "Bir site yönetimi ile bir kişi arasındaki ihtilafın muhattabı biz değiliz. Herkes hukuk ve yasalar çerçevesinde hakkını arar" dedi.

"Daha demokratik, katılımcı ve çoğulcu bir tüzüğün hayata geçmesi için partimiz çalışmalarını yürütecektir"

Yücel, 4-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Tüzük Kurultayı'na ilişkin de şunları söyledi:

"Bugünkü MYK toplantımızın öncelikli gündem maddesi Tüzük Kurultayımız. Örgütlerden gelen öneriler, görüşler Genel Merkezimizce bir süzgeçten geçiriliyor. Bugün Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımızın toplantımıza bir sunum yapması söz konusu idi. Bu sunum devam ediyor. Önümüzdeki günlerde CHP'nin önemli gündemlerinden bir tanesi Tüzük Kurultayı olacaktır. Daha demokratik, katılımcı ve çoğulcu bir tüzüğün hayata geçmesi için partimiz tüm kademeleriyle çalışmalarını kurultayımıza kadar yürütecektir."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel CHP, daha demokratik ve katılımcı bir tüzük için çalışmalarını sürdürecek - Son Dakika

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